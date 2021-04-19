Коронавірус в Україні: добова кількість госпіталізованих впала удвічі

Джерело:фейсбук Максима Степанова
19 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про 6 506 нових хворих на коронавірус в Україні. З них 253 дитини та 98 медпрацівників.
Найбільше нових випадків зараження виявили у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та у Києві (447). Загальна кількість виявлених хворих на COVID-19 в Україні зросла до 1 953 016.
До теми Новини про коронавірус 18 квітня: старт вакцинації Pfizer, побічні ефекти від Covishield
За минулу добу, 18 квітня, до лікарень госпіталізували 2 387 людей. Це майже удвічі менше, ніж днем раніше, коли до лікарень поклали 4 274 пацієнти. Загалом вже досить тривалий час в Україні не госпіталізували менше ніж 4 тисячі людей за добу.
Натомість померло ще 214 хворих. Це найнижчий показник смертності від 29 березня (тоді зафіксували 178 летальних випадків).
А ось виписали 5 598 пацієнтів. Одні з них одужали та отримали негативний результат ПЛР-тесту. Частина з них закінчила термін самоізоляції внаслідок легкого або безсимптомного перебігу COVID-19.
За минулу добу в Україні здійснили 27 488 різних видів тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 15 811, методом ІФА (дослідження на антитіла) – 4 037. Також було використано 7 640 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом за весь час пандемії в Україні провели 8 958 482 ПЛР-тестування.
Впродовж вчорашнього дня від коронавірусу вакцинували всього 1 453 людини. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 450 647 громадян. З них 450 645 отримали першу дозу препарату. А ось закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (з них двоє отримали 1 дозу закордоном).
Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу