Коронавірус в Україні: добова кількість померлих знову зросла

За минулу добу в Україні виявили 6 796 хворих на коронавірус, з них 347 дітей та 233 медпрацівники. Станом на 15 травня кількість загальна інфікованих в країні становить більш ніж 2 мільйони.
Впродовж минулої доби в Україні до лікарень госпіталізували 2 197 людей. Найбільше нових хворих виявили у Києві (544), а також у Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
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Ще 322 пацієнти померли. Це значно більше, ніж позаминулої доби, коли з життя пішли 287 людей.
Натомість 17 202 інфікованих виписали – вони отримали негативний результат ПЛР-тесту або закінчили термін самоізоляції.
За минулу добу, 14 травня, в Україні зробили 76 496 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 34 108,
- методом ІФА – 14 028,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360.
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