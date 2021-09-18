До лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або вираженими симптомами хвороби. За цей самий період померли 79 хворих, натомість 1 763 пацієнти виписали.

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Впродовж 17 вересня в Україні провели 72 474 тести на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 35 713,
  • методом ІФА – 9 235,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 448 211 досліджень для виявлення вірусу методом ПЛР.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

  • Київ – 416 випадків;
  • Вінницька область – 133 випадки;
  • Волинська область – 209 випадків;
  • Дніпропетровська область – 434 випадки;
  • Донецька область – 272 випадки;
  • Житомирська область – 215 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 260 випадків;
  • Івано-Франківська область – 206 випадків;
  • Київська область – 207 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 246 випадків;
  • Львівська область – 585 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 399 випадків;
  • Полтавська область – 176 випадків;
  • Рівненська область – 179 випадків;
  • Сумська область – 170 випадків;
  • Тернопільська область – 219 випадків;
  • Харківська область – 761 випадок;
  • Херсонська область – 127 випадків;
  • Хмельницька область – 160 випадків;
  • Черкаська область – 211 випадків;
  • Чернівецька область – 298 випадків;
  • Чернігівська область – 161 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні: основне

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 132 559 людей. 78 269 з них отримали першу дозу препарату, а решта 54 290 завершили курс вакцинації, отримавши другу ін'єкцію.

Впродовж доби працювали:

  • 890 мобільних бригад,
  • 2 948 пунктів щеплення;
  • 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 248 155 мешканців України. 6 248 153 людини отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в Україні проведено 11 362 214 щеплень.