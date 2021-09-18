До лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або вираженими симптомами хвороби. За цей самий період померли 79 хворих, натомість 1 763 пацієнти виписали.
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Впродовж 17 вересня в Україні провели 72 474 тести на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 35 713,
- методом ІФА – 9 235,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 448 211 досліджень для виявлення вірусу методом ПЛР.
Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили
- Київ – 416 випадків;
- Вінницька область – 133 випадки;
- Волинська область – 209 випадків;
- Дніпропетровська область – 434 випадки;
- Донецька область – 272 випадки;
- Житомирська область – 215 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 260 випадків;
- Івано-Франківська область – 206 випадків;
- Київська область – 207 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 246 випадків;
- Львівська область – 585 випадків;
- Миколаївська область – 106 випадків;
- Одеська область – 399 випадків;
- Полтавська область – 176 випадків;
- Рівненська область – 179 випадків;
- Сумська область – 170 випадків;
- Тернопільська область – 219 випадків;
- Харківська область – 761 випадок;
- Херсонська область – 127 випадків;
- Хмельницька область – 160 випадків;
- Черкаська область – 211 випадків;
- Чернівецька область – 298 випадків;
- Чернігівська область – 161 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні: основне
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 132 559 людей. 78 269 з них отримали першу дозу препарату, а решта 54 290 завершили курс вакцинації, отримавши другу ін'єкцію.
Впродовж доби працювали:
- 890 мобільних бригад,
- 2 948 пунктів щеплення;
- 329 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 248 155 мешканців України. 6 248 153 людини отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом і першою, і другою дозою в Україні проведено 11 362 214 щеплень.