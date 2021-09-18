Коронавірус в Україні: другий день поспіль зафіксували понад 6 тисяч нових хворих

За минулу добу, 17 вересня, в Україні виявили ще 6 234 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 689,дітей та 89 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або вираженими симптомами хвороби. За цей самий період померли 79 хворих, натомість 1 763 пацієнти виписали.

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Впродовж 17 вересня в Україні провели 72 474 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 35 713,

методом ІФА – 9 235,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 526.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 448 211 досліджень для виявлення вірусу методом ПЛР.

Загальні дані

За весь час пандемії в Україні виявили 2 344 398 хворих на коронавірус. 2 230 306 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 54 829 інфікованих.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 416 випадків;

Вінницька область – 133 випадки;

Волинська область – 209 випадків;

Дніпропетровська область – 434 випадки;

Донецька область – 272 випадки;

Житомирська область – 215 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 206 випадків;

Київська область – 207 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 246 випадків;

Львівська область – 585 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 399 випадків;

Полтавська область – 176 випадків;

Рівненська область – 179 випадків;

Сумська область – 170 випадків;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 761 випадок;

Херсонська область – 127 випадків;

Хмельницька область – 160 випадків;

Черкаська область – 211 випадків;

Чернівецька область – 298 випадків;

Чернігівська область – 161 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні: основне

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 132 559 людей. 78 269 з них отримали першу дозу препарату, а решта 54 290 завершили курс вакцинації, отримавши другу ін'єкцію.

Впродовж доби працювали:

890 мобільних бригад,

2 948 пунктів щеплення;

329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 248 155 мешканців України. 6 248 153 людини отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в Україні проведено 11 362 214 щеплень.