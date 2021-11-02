Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів – це значно більше, ніж минулої доби, коли зафіксували 298 летальних випадків. Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.
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Впродовж доби понеділка в країні зробили 133 592 тести на наявність коронавірусу, зокрема:
методом ПЛР – 56 930, методом ІФА – 19 553, досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.
Загальна статистика COVID-19
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник м. Київ – 1738 випадків; Вінницька область – 342 випадки; Волинська область – 640 випадків; Дніпропетровська область – 1621 випадок; Донецька область – 741 випадок; Житомирська область – 225 випадків; Закарпатська область – 269 випадків; Запорізька область – 1341 випадок; Івано-Франківська область – 296 випадків; Київська область – 810 випадків; Кіровоградська область – 74 випадки; Луганська область – 431 випадок; Львівська область – 1104 випадки; Миколаївська область – 710 випадків; Одеська область – 1908 випадків; Полтавська область – 1065 випадків; Рівненська область – 757 випадків; Сумська область – 570 випадків; Тернопільська область – 497 випадків; Харківська область – 1337 випадків; Херсонська область – 795 випадків; Хмельницька область – 446 випадків; Черкаська область – 742 випадки; Чернівецька область – 649 випадків; Чернігівська область – 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал