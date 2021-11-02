Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів – це значно більше, ніж минулої доби, коли зафіксували 298 летальних випадків. Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.

До теми У МОЗ відповіли, коли в Україні буде спад захворюваності

Темпи тестування на коронавірус

Впродовж доби понеділка в країні зробили 133 592 тести на наявність коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 56 930,

методом ІФА – 19 553,

досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.

Загальна статистика COVID-19 Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.