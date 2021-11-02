Зростання захворюваності: в Україні понад 19 тисяч інфікованих, смертність висока

Впродовж доби в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів – це значно більше, ніж минулої доби, коли зафіксували 298 летальних випадків. Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.

До теми У МОЗ відповіли, коли в Україні буде спад захворюваності

Темпи тестування на коронавірус

Впродовж доби понеділка в країні зробили 133 592 тести на наявність коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 56 930,

методом ІФА – 19 553,

досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.

Загальна статистика COVID-19

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 1738 випадків;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 640 випадків;

Дніпропетровська область – 1621 випадок;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 225 випадків;

Закарпатська область – 269 випадків;

Запорізька область – 1341 випадок;

Івано-Франківська область – 296 випадків;

Київська область – 810 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 431 випадок;

Львівська область – 1104 випадки;

Миколаївська область – 710 випадків;

Одеська область – 1908 випадків;

Полтавська область – 1065 випадків;

Рівненська область – 757 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 497 випадків;

Харківська область – 1337 випадків;

Херсонська область – 795 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 742 випадки;

Чернівецька область – 649 випадків;

Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал