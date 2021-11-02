Зростання захворюваності: в Україні понад 19 тисяч інфікованих, смертність висока

2 листопада 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

Статистика COVID-19 в Україні

До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів – це значно більше, ніж минулої доби, коли зафіксували 298 летальних випадків. Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.

До теми У МОЗ відповіли, коли в Україні буде спад захворюваності 

Темпи тестування на коронавірус

Впродовж доби понеділка в країні зробили 133 592 тести на наявність коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 56 930,
  • методом ІФА – 19 553,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.

Загальна статистика COVID-19

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 1738 випадків;
  • Вінницька область – 342 випадки;
  • Волинська область – 640 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1621 випадок;
  • Донецька область – 741 випадок;
  • Житомирська область – 225 випадків;
  • Закарпатська область – 269 випадків;
  • Запорізька область – 1341 випадок;
  • Івано-Франківська область – 296 випадків;
  • Київська область – 810 випадків;
  • Кіровоградська область – 74 випадки;
  • Луганська область – 431 випадок;
  • Львівська область – 1104 випадки;
  • Миколаївська область – 710 випадків;
  • Одеська область – 1908 випадків;
  • Полтавська область – 1065 випадків;
  • Рівненська область – 757 випадків;
  • Сумська область – 570 випадків;
  • Тернопільська область – 497 випадків;
  • Харківська область – 1337 випадків;
  • Херсонська область – 795 випадків;
  • Хмельницька область – 446 випадків;
  • Черкаська область – 742 випадки;
  • Чернівецька область – 649 випадків;
  • Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Лукашевська