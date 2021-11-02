Зростання захворюваності: в Україні понад 19 тисяч інфікованих, смертність висока
Джерело:МОЗ
Впродовж доби в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.
Статистика COVID-19 в Україні
До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів – це значно більше, ніж минулої доби, коли зафіксували 298 летальних випадків. Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.
До теми У МОЗ відповіли, коли в Україні буде спад захворюваності
Темпи тестування на коронавірус
Впродовж доби понеділка в країні зробили 133 592 тести на наявність коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 56 930,
- методом ІФА – 19 553,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 57 109.
Загальна статистика COVID-19
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. Водночас 68 727 людей померли.
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 1738 випадків;
- Вінницька область – 342 випадки;
- Волинська область – 640 випадків;
- Дніпропетровська область – 1621 випадок;
- Донецька область – 741 випадок;
- Житомирська область – 225 випадків;
- Закарпатська область – 269 випадків;
- Запорізька область – 1341 випадок;
- Івано-Франківська область – 296 випадків;
- Київська область – 810 випадків;
- Кіровоградська область – 74 випадки;
- Луганська область – 431 випадок;
- Львівська область – 1104 випадки;
- Миколаївська область – 710 випадків;
- Одеська область – 1908 випадків;
- Полтавська область – 1065 випадків;
- Рівненська область – 757 випадків;
- Сумська область – 570 випадків;
- Тернопільська область – 497 випадків;
- Харківська область – 1337 випадків;
- Херсонська область – 795 випадків;
- Хмельницька область – 446 випадків;
- Черкаська область – 742 випадки;
- Чернівецька область – 649 випадків;
- Чернігівська область – 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал