Коронавірус в Україні: госпіталізованих за добу більше, ніж виявлених хворих

19 липня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 18 липня, в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 11 дітей.

Серед нових хворих немає жодного медпрацівника. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві. 

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Тим часом впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 307 людей із підтвердженим COVID-19 або ознаками хвороби. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.

Рівень тестування населення

За цей самий період в Україні здійснили 16 970 тестів на коронавірус. З них 9 587 методом ПЛР, 1 613 методом ІФА та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 161 068 ПЛР-тестів на коронавірус. 

За весь час пандемії в країні:

  • зареєстрували – 2 244 677 інфікованих,
  • одужали – 2 181 385 пацієнтів,
  • померли – 52 731 хворий.

Статистика нових випадків у регіонах за минулу добу:

  • Київ – 82 випадки;
  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 7 випадків;
  • Донецька область – 2 випадки;
  • Житомирська область – 18 випадків;
  • Київська область – 12 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 1 випадок;
  • Львівська область – 3 випадки;
  • Миколаївська область – 6 випадків;
  • Одеська область – 18 випадків;
  • Полтавська область – 2 випадки;
  • Рівненська область – 2 випадки;
  • Сумська область – 3 випадки;
  • Тернопільська область – 3 випадки;
  • Харківська область – 10 випадків;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 5 випадків;
  • Чернівецька область – 2 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт