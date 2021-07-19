Коронавірус в Україні: госпіталізованих за добу більше, ніж виявлених хворих
Джерело:МОЗ України
За минулу добу, 18 липня, в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 11 дітей.
Серед нових хворих немає жодного медпрацівника. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.
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Тим часом впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 307 людей із підтвердженим COVID-19 або ознаками хвороби. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.
Рівень тестування населення
За цей самий період в Україні здійснили 16 970 тестів на коронавірус. З них 9 587 методом ПЛР, 1 613 методом ІФА та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 161 068 ПЛР-тестів на коронавірус.
За весь час пандемії в країні:
- зареєстрували – 2 244 677 інфікованих,
- одужали – 2 181 385 пацієнтів,
- померли – 52 731 хворий.
Статистика нових випадків у регіонах за минулу добу:
- Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 7 випадків;
- Донецька область – 2 випадки;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Київська область – 12 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 3 випадки;
- Миколаївська область – 6 випадків;
- Одеська область – 18 випадків;
- Полтавська область – 2 випадки;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 3 випадки;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 10 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 2 випадки;
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу