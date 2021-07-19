Коронавірус в Україні: госпіталізованих за добу більше, ніж виявлених хворих

За минулу добу, 18 липня, в Україні зареєстрували 182 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Серед них 11 дітей.

Серед нових хворих немає жодного медпрацівника. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.

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Тим часом впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 307 людей із підтвердженим COVID-19 або ознаками хвороби. На жаль, ще 5 інфікованих померли. Натомість виписали 187 людей.

Рівень тестування населення

За цей самий період в Україні здійснили 16 970 тестів на коронавірус. З них 9 587 методом ПЛР, 1 613 методом ІФА та 5 770 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 11 161 068 ПЛР-тестів на коронавірус.

За весь час пандемії в країні:

зареєстрували – 2 244 677 інфікованих,

одужали – 2 181 385 пацієнтів,

померли – 52 731 хворий.

Статистика нових випадків у регіонах за минулу добу:

Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 2 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Київська область – 12 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 6 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 3 випадки;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки;

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу