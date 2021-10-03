До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.

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Темпи тестування

Впродовж 2 жовтня в Україні провели 53,8 тисяч тестувань на коронавірус різними методами. Це майже вдвічі менше, ніж за учора. Такі темпи пов'язують із вихідними. Так, вдалося протестувати:

  • методом ПЛР – 28 290 осіб;
  • методом ІФА – 4 574 особи;
  • експрес-тестами – 20 950 осіб.

Загалом станом на ранок 3 жовтня в Україні провели 12 950 678 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 220 випадків;
  • Вінницька область – 117 випадків;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Дніпропетровська область – 855 випадків;
  • Донецька область – 402 випадки;
  • Житомирська область – 363 випадки;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 224 випадки;
  • Івано-Франківська область – 191 випадок;
  • Київська область – 147 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 165 випадків;
  • Львівська область – 536 випадків;
  • Миколаївська область – 348 випадків;
  • Одеська область – 571 випадок;
  • Полтавська область – 73 випадки;
  • Рівненська область – 131 випадок;
  • Сумська область – 334 випадки;
  • Тернопільська область – 360 випадків;
  • Харківська область – 1 073 випадки;
  • Херсонська область – 347 випадків;
  • Хмельницька область – 427 випадків;
  • Черкаська область – 165 випадків;
  • Чернівецька область – 462 випадки;
  • Чернігівська область – 191 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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