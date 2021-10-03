До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.
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Темпи тестування
Впродовж 2 жовтня в Україні провели 53,8 тисяч тестувань на коронавірус різними методами. Це майже вдвічі менше, ніж за учора. Такі темпи пов'язують із вихідними. Так, вдалося протестувати:
- методом ПЛР – 28 290 осіб;
- методом ІФА – 4 574 особи;
- експрес-тестами – 20 950 осіб.
Загалом станом на ранок 3 жовтня в Україні провели 12 950 678 досліджень методом ПЛР.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 220 випадків;
- Вінницька область – 117 випадків;
- Волинська область – 170 випадків;
- Дніпропетровська область – 855 випадків;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 363 випадки;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 224 випадки;
- Івано-Франківська область – 191 випадок;
- Київська область – 147 випадків;
- Кіровоградська область – 73 випадки;
- Луганська область – 165 випадків;
- Львівська область – 536 випадків;
- Миколаївська область – 348 випадків;
- Одеська область – 571 випадок;
- Полтавська область – 73 випадки;
- Рівненська область – 131 випадок;
- Сумська область – 334 випадки;
- Тернопільська область – 360 випадків;
- Харківська область – 1 073 випадки;
- Херсонська область – 347 випадків;
- Хмельницька область – 427 випадків;
- Черкаська область – 165 випадків;
- Чернівецька область – 462 випадки;
- Чернігівська область – 191 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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