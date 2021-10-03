Коронавірус в Україні: хворих майже 8 тисяч, госпіталізованих побільшало

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявили 7 967 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 822 дитини та 88 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.

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Темпи тестування

Впродовж 2 жовтня в Україні провели 53,8 тисяч тестувань на коронавірус різними методами. Це майже вдвічі менше, ніж за учора. Такі темпи пов'язують із вихідними. Так, вдалося протестувати:

методом ПЛР – 28 290 осіб;

методом ІФА – 4 574 особи;

експрес-тестами – 20 950 осіб.

Загалом станом на ранок 3 жовтня в Україні провели 12 950 678 досліджень методом ПЛР.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 220 випадків;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 855 випадків;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 363 випадки;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 224 випадки;

Івано-Франківська область – 191 випадок;

Київська область – 147 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 165 випадків;

Львівська область – 536 випадків;

Миколаївська область – 348 випадків;

Одеська область – 571 випадок;

Полтавська область – 73 випадки;

Рівненська область – 131 випадок;

Сумська область – 334 випадки;

Тернопільська область – 360 випадків;

Харківська область – 1 073 випадки;

Херсонська область – 347 випадків;

Хмельницька область – 427 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернівецька область – 462 випадки;

Чернігівська область – 191 випадок.

в країні зареєстрували 2 455 189 хворих на COVID-19. 2 263 407 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 775 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинація

За минулу добу 2 жовтня також 52 990 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 7 173 270 людей. З них:

отримали одну дозу – 7 173 268 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу