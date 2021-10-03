Коронавірус в Україні: хворих майже 8 тисяч, госпіталізованих побільшало

3 жовтня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявили 7 967 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 822 дитини та 88 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.

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Темпи тестування

Впродовж 2 жовтня в Україні провели 53,8 тисяч тестувань на коронавірус різними методами. Це майже вдвічі менше, ніж за учора. Такі темпи пов'язують із вихідними. Так, вдалося протестувати:

  • методом ПЛР – 28 290 осіб;
  • методом ІФА – 4 574 особи;
  • експрес-тестами – 20 950 осіб.

Загалом станом на ранок 3 жовтня в Україні провели 12 950 678 досліджень методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 455 189 хворих на COVID-19. 2 263 407 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 775 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 220 випадків;
  • Вінницька область – 117 випадків;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Дніпропетровська область – 855 випадків;
  • Донецька область – 402 випадки;
  • Житомирська область – 363 випадки;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 224 випадки;
  • Івано-Франківська область – 191 випадок;
  • Київська область – 147 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 165 випадків;
  • Львівська область – 536 випадків;
  • Миколаївська область – 348 випадків;
  • Одеська область – 571 випадок;
  • Полтавська область – 73 випадки;
  • Рівненська область – 131 випадок;
  • Сумська область – 334 випадки;
  • Тернопільська область – 360 випадків;
  • Харківська область – 1 073 випадки;
  • Херсонська область – 347 випадків;
  • Хмельницька область – 427 випадків;
  • Черкаська область – 165 випадків;
  • Чернівецька область – 462 випадки;
  • Чернігівська область – 191 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинація

За минулу добу 2 жовтня також 52 990 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані – 24 190 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 7 173 270 людей. З них:

  • отримали одну дозу – 7 173 268 людей;
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська