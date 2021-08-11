Коронавірус в Україні: понад половину виявлених хворих за добу госпіталізували
Джерело:МОЗ
Від учора, 10 серпня, в Україні на коронавірус SARS-CoV-2 захворіли 1 122 людей. З-поміж нових хворих 54 дітей та 31 медиків.
Нові дані про коронавірус в Україні
До лікарень госпіталізували 648 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей.
Зверніть увагу Новини про коронавірус 10 серпня: новий пік смертності, у США масово хворіють діти
Недугу вдалося побороти 1 160 українцям.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.
За добу в Україні протестували 53 200 людей, зокрема:
- методом ПЛР – 23 633 особи;
- методом ІФА – 8 963 особи;
- експрес-тестами – 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні провели 11 582 812 ПЛР-тестувань.Загальні дані
Загалом від початку пандемії на коронавірус захворіли – 2 261 354 особи в Україні. Одужало – 2 193 752 особи, але, на жаль, померли від недуги – 53 149 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 186 випадків;
- Вінницька область – 21 випадок;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 70 випадків;
- Донецька область – 89 випадків;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 96 випадків;
- Івано-Франківська область – 32 випадки;
- Київська область – 36 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 57 випадків;
- Львівська область – 31 випадок;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 27 випадків;
- Рівненська область – 28 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 37 випадків;
- Харківська область – 81 випадок;
- Херсонська область – 66 випадків;
- Хмельницька область – 49 випадків;
- Черкаська область – 29 випадків;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.