Коронавірус в Україні: понад половину виявлених хворих за добу госпіталізували

Від учора, 10 серпня, в Україні на коронавірус SARS-CoV-2 захворіли 1 122 людей. З-поміж нових хворих 54 дітей та 31 медиків.

Нові дані про коронавірус в Україні

До лікарень госпіталізували 648 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей.

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Недугу вдалося побороти 1 160 українцям.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

За добу в Україні протестували 53 200 людей, зокрема:

методом ПЛР – 23 633 особи;

методом ІФА – 8 963 особи;

експрес-тестами – 20 604 особи.

За весь час пандемії в Україні провели 11 582 812 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 186 випадків;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 89 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 96 випадків;

Івано-Франківська область – 32 випадки;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 31 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 28 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 37 випадків;

Харківська область – 81 випадок;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 13 випадків.

Загалом від початку пандемії на коронавірус захворіли – 2 261 354 особи в Україні. Одужало – 2 193 752 особи, але, на жаль, померли від недуги – 53 149 людей.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу