Коронавірус в Україні: понад половину виявлених хворих за добу госпіталізували

11 серпня 2021 , 08:22
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

Від учора, 10 серпня, в Україні на коронавірус SARS-CoV-2 захворіли 1 122 людей. З-поміж нових хворих 54 дітей та 31 медиків.

Нові дані про коронавірус в Україні

До лікарень госпіталізували 648 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей. 

Зверніть увагу Новини про коронавірус 10 серпня: новий пік смертності, у США масово хворіють діти

Недугу вдалося побороти 1 160 українцям.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

За добу в Україні протестували 53 200 людей, зокрема:

  • методом ПЛР – 23 633 особи;
  • методом ІФА – 8 963 особи;
  • експрес-тестами – 20 604 особи.

За весь час пандемії в Україні провели 11 582 812 ПЛР-тестувань.

Загальні дані

Загалом від початку пандемії на коронавірус захворіли – 2 261 354 особи в Україні. Одужало – 2 193 752 особи, але, на жаль, померли від недуги – 53 149 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 186 випадків;
  • Вінницька область – 21 випадок;
  • Волинська область – 7 випадків;
  • Дніпропетровська область – 70 випадків;
  • Донецька область – 89 випадків;
  • Житомирська область – 18 випадків;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 96 випадків;
  • Івано-Франківська область – 32 випадки;
  • Київська область – 36 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 57 випадків;
  • Львівська область – 31 випадок;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 27 випадків;
  • Рівненська область – 28 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 37 випадків;
  • Харківська область – 81 випадок;
  • Херсонська область – 66 випадків;
  • Хмельницька область – 49 випадків;
  • Черкаська область – 29 випадків;
  • Чернівецька область – 22 випадки;
  • Чернігівська область – 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська