До лікарень госпіталізували 2 449 людей з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Ще 465 пацієнтів померли. Натомість одужали 24 547 хворих.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Вчора в Україні провели 79 642 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: станом на 9 грудня в Україні зареєстрували 3 532 357 хворих на COVID-19. 3 133 970 з них вже одужали. Натомість 89 901 пацієнт, на жаль, не зумів подолати хворобу.

Від початку пандемії в Україні провели 16 199 355 ПЛР-тестувань на коронавірус.