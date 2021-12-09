До лікарень госпіталізували 2 449 людей з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Ще 465 пацієнтів померли. Натомість одужали 24 547 хворих.
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Темпи тестування населення
Вчора в Україні провели 79 642 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 39 023,
- методом ІФА – 9 561,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 058.
Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 1198;
- Вінницька область – 488;
- Волинська область – 493;
- Дніпропетровська область – 471;
- Донецька область – 574;
- Житомирська область – 640;
- Закарпатська область – 503;
- Запорізька область – 570;
- Івано-Франківська область – 529;
- Київська область – 484;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 146;
- Львівська область – 745;
- Миколаївська область – 359;
- Одеська область – 1232;
- Полтавська область – 537;
- Рівненська область – 346;
- Сумська область – 288;
- Тернопільська область – 306;
- Харківська область – 566;
- Херсонська область – 137;
- Хмельницька область – 538;
- Черкаська область – 496;
- Чернівецька область – 155;
- Чернігівська область – 436.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал