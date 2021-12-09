Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч хворих та більш ніж 400 смертей за добу

За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксували 12 376 нових хворих на COVID-19. Відомо, що з них 1 078 дітей та 194 медиків.

До лікарень госпіталізували 2 449 людей з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Ще 465 пацієнтів померли. Натомість одужали 24 547 хворих.

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Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 79 642 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 39 023,

методом ІФА – 9 561,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 058.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 1198;

Вінницька область – 488;

Волинська область – 493;

Дніпропетровська область – 471;

Донецька область – 574;

Житомирська область – 640;

Закарпатська область – 503;

Запорізька область – 570;

Івано-Франківська область – 529;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 146;

Львівська область – 745;

Миколаївська область – 359;

Одеська область – 1232;

Полтавська область – 537;

Рівненська область – 346;

Сумська область – 288;

Тернопільська область – 306;

Харківська область – 566;

Херсонська область – 137;

Хмельницька область – 538;

Черкаська область – 496;

Чернівецька область – 155;

Чернігівська область – 436.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Зверніть увагу: станом на 9 грудня в Україні зареєстрували 3 532 357 хворих на COVID-19. 3 133 970 з них вже одужали. Натомість 89 901 пацієнт, на жаль, не зумів подолати хворобу.

Від початку пандемії в Україні провели 16 199 355 ПЛР-тестувань на коронавірус.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал