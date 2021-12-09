Коронавірус в Україні: понад 12 тисяч хворих та більш ніж 400 смертей за добу

9 грудня 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 8 грудня, в Україні зафіксували 12 376 нових хворих на COVID-19. Відомо, що з них 1 078 дітей та 194 медиків.

До лікарень госпіталізували 2 449 людей з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Ще 465 пацієнтів померли. Натомість одужали 24 547 хворих.

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Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 79 642 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 39 023,
  • методом ІФА – 9 561,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 058.

Кількість нових хворих в регіонах:

  • Київ – 1198;
  • Вінницька область – 488;
  • Волинська область – 493;
  • Дніпропетровська область – 471;
  • Донецька область – 574;
  • Житомирська область – 640;
  • Закарпатська область – 503;
  • Запорізька область – 570;
  • Івано-Франківська область – 529;
  • Київська область – 484;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 146;
  • Львівська область – 745;
  • Миколаївська область – 359;
  • Одеська область – 1232;
  • Полтавська область – 537;
  • Рівненська область – 346;
  • Сумська область – 288;
  • Тернопільська область – 306;
  • Харківська область – 566;
  • Херсонська область – 137;
  • Хмельницька область – 538;
  • Черкаська область – 496;
  • Чернівецька область – 155;
  • Чернігівська область – 436.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

Зверніть увагу: станом на 9 грудня в Україні зареєстрували 3 532 357 хворих на COVID-19. 3 133 970 з них вже одужали. Натомість 89 901 пацієнт, на жаль, не зумів подолати хворобу.

Від початку пандемії в Україні провели 16 199 355 ПЛР-тестувань на коронавірус.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт