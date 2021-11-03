До лікарень госпіталізували аж 5 935 людей. На жаль, ще 720 хворих померли. Натомість подолали хворобу 11 937 пацієнтів.
Днем раніше Жодної смерті від COVID-вакцин, нове антитіло: новини про коронавірус 2 листопада
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Впродовж минулої доби, 2 листопада, по Україні зафіксували 23 393 хворих COVID-19. З них 1 406 дітей та 421 медпрацівник.
Джерело:МОЗ
До лікарень госпіталізували аж 5 935 людей. На жаль, ще 720 хворих померли. Натомість подолали хворобу 11 937 пацієнтів.
Днем раніше Жодної смерті від COVID-вакцин, нове антитіло: новини про коронавірус 2 листопада
Новина доповнюється...