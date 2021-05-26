Госпіталізації потребували 1 778 хворих, водночас видужали – 14 987 людей. Тобто, кількість тих, хто одужав впродовж доби, значно перевищує число тих, що інфікувались, сьогодні цей показник майже в п'ятеро вищий.

До теми У Британії помер перший чоловік у світі, якого вакцинували проти COVID-19

За добу протестували на коронавірус:

методом ПЛР – 30 724 людини,

методом ІФА – 13 108 людей,

експрес-тестами – 28 156 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 189 858 людей. Станом на 26 травня одужали 1 990 051 громадянин країни. Втім, від ускладнень хвороби померли 49 893 людини.

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