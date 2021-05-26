Коронавірус в Україні: понад 3 тисячі інфікованих, 208 – летальних

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 3 395 людей, серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 208 пацієнтів з COVID-19.

Госпіталізації потребували 1 778 хворих, водночас видужали – 14 987 людей. Тобто, кількість тих, хто одужав впродовж доби, значно перевищує число тих, що інфікувались, сьогодні цей показник майже в п'ятеро вищий.

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За добу протестували на коронавірус:

методом ПЛР – 30 724 людини,

методом ІФА – 13 108 людей,

експрес-тестами – 28 156 людей.

Статистика COVID-19 в регіонах:

м. Київ — 385 випадків;

Вінницька область — 97 випадків;

Волинська область — 64 випадки;

Дніпропетровська область — 277 випадків;

Донецька область — 149 випадків;

Житомирська область — 54 випадки;

Закарпатська область — 83 випадки;

Запорізька область — 219 випадків;

Івано-Франківська область — 54 випадки;

Київська область — 208 випадків;

Кіровоградська область — 73 випадки;

Луганська область — 68 випадків;

Львівська область — 172 випадки;

Миколаївська область — 154 випадки;

Одеська область — 81 випадок;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 185 випадків;

Сумська область — 93 випадки;

Тернопільська область — 68 випадків;

Харківська область — 328 випадків;

Херсонська область — 176 випадків;

Хмельницька область — 93 випадки;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернівецька область — 54 випадки;

Чернігівська область — 94 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 189 858 людей. Станом на 26 травня одужали 1 990 051 громадянин країни. Втім, від ускладнень хвороби померли 49 893 людини.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу