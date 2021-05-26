Коронавірус в Україні: понад 3 тисячі інфікованих, 208 – летальних

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 3 395 людей, серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 208 пацієнтів з COVID-19.
Госпіталізації потребували 1 778 хворих, водночас видужали – 14 987 людей. Тобто, кількість тих, хто одужав впродовж доби, значно перевищує число тих, що інфікувались, сьогодні цей показник майже в п'ятеро вищий.
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За добу протестували на коронавірус:
- методом ПЛР – 30 724 людини,
- методом ІФА – 13 108 людей,
- експрес-тестами – 28 156 людей.
Статистика COVID-19 в регіонах:
- м. Київ — 385 випадків;
- Вінницька область — 97 випадків;
- Волинська область — 64 випадки;
- Дніпропетровська область — 277 випадків;
- Донецька область — 149 випадків;
- Житомирська область — 54 випадки;
- Закарпатська область — 83 випадки;
- Запорізька область — 219 випадків;
- Івано-Франківська область — 54 випадки;
- Київська область — 208 випадків;
- Кіровоградська область — 73 випадки;
- Луганська область — 68 випадків;
- Львівська область — 172 випадки;
- Миколаївська область — 154 випадки;
- Одеська область — 81 випадок;
- Полтавська область — 61 випадок;
- Рівненська область — 185 випадків;
- Сумська область — 93 випадки;
- Тернопільська область — 68 випадків;
- Харківська область — 328 випадків;
- Херсонська область — 176 випадків;
- Хмельницька область — 93 випадки;
- Черкаська область — 105 випадків;
- Чернівецька область — 54 випадки;
- Чернігівська область — 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу