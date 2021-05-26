Коронавірус в Україні: понад 3 тисячі інфікованих, 208 – летальних

26 травня 2021 , 05:15
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 3 395 людей, серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 208 пацієнтів з COVID-19.

Госпіталізації потребували 1 778 хворих, водночас видужали – 14 987 людей. Тобто, кількість тих, хто одужав впродовж доби, значно перевищує число тих, що інфікувались, сьогодні цей показник майже в п'ятеро вищий.

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За добу протестували на коронавірус: 

  • методом ПЛР – 30 724 людини,
  • методом ІФА – 13 108 людей,
  • експрес-тестами – 28 156 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 189 858 людей. Станом на 26 травня одужали 1 990 051 громадянин країни. Втім, від ускладнень хвороби померли 49 893 людини. 

Статистика COVID-19 в регіонах:

  • м. Київ — 385 випадків;
  • Вінницька область — 97 випадків;
  • Волинська область — 64 випадки;
  • Дніпропетровська область — 277 випадків;
  • Донецька область — 149 випадків;
  • Житомирська область — 54 випадки;
  • Закарпатська область — 83 випадки;
  • Запорізька область — 219 випадків;
  • Івано-Франківська область — 54 випадки;
  • Київська область — 208 випадків;
  • Кіровоградська область — 73 випадки;
  • Луганська область — 68 випадків;
  • Львівська область — 172 випадки;
  • Миколаївська область — 154 випадки;
  • Одеська область — 81 випадок;
  • Полтавська область — 61 випадок;
  • Рівненська область — 185 випадків;
  • Сумська область — 93 випадки;
  • Тернопільська область — 68 випадків;
  • Харківська область — 328 випадків;
  • Херсонська область — 176 випадків;
  • Хмельницька область — 93 випадки;
  • Черкаська область — 105 випадків;
  • Чернівецька область — 54 випадки;
  • Чернігівська область — 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська