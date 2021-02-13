Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч інфікованих, 111 пацієнтів померли
Станом на 13 лютого за добу в Україні захворіли 5 182 людини, зокрема 330 дітей та 226 медпрацівників. Госпіталізували до лікарень 1889 пацієнтів.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Актуальна статистика
Найбільше хворих зареєстрували у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Львівській областях.
Від ускладнень коронавірусної хвороби та супутніх захворювань впродовж останньої доби померли 111 пацієнтів. Натомість видужали – 6 144 мешканці України з підтвердженим діагнозом COVID-19.
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Ситуація з тестуванням
За добу лабораторії провели 40 806 тестувань:
- зокрема методом ПЛР – 25 059,
- методом ІФА – 15 747.
Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань в Україні станом на сьогодні – 6 525 209.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 365 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 173 випадки;
- Донецька область – 140 випадків;
- Житомирська область – 234 випадки;
- Закарпатська область – 485 випадків;
- Запорізька область – 136 випадків;
- Івано-Франківська область – 668 випадків;
- Київська область – 265 випадків;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 55 випадків;
- Львівська область – 329 випадків;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 183 випадки;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 114 випадків;
- Сумська область – 130 випадків;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 127 випадків;
- Черкаська область – 164 випадки;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 101 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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