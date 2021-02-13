Станом на 13 лютого за добу в Україні захворіли 5 182 людини, зокрема 330 дітей та 226 медпрацівників. Госпіталізували до лікарень 1889 пацієнтів.

Актуальна статистика Найбільше хворих зареєстрували у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Львівській областях. Від ускладнень коронавірусної хвороби та супутніх захворювань впродовж останньої доби померли 111 пацієнтів. Натомість видужали – 6 144 мешканці України з підтвердженим діагнозом COVID-19. Актуально Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України: Степанов розповів деталі Ситуація з тестуванням За добу лабораторії провели 40 806 тестувань: зокрема методом ПЛР – 25 059,

методом ІФА – 15 747. Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань в Україні станом на сьогодні – 6 525 209. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 268 049 людей, з них станом на 13 лютого видужали 1 112 299 пацієнтів. Та, на жаль, від ускладнень хвороби померли 24 285. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 365 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 140 випадків;

Житомирська область – 234 випадки;

Закарпатська область – 485 випадків;

Запорізька область – 136 випадків;

Івано-Франківська область – 668 випадків;

Київська область – 265 випадків;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 55 випадків;

Львівська область – 329 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 183 випадки;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 114 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 127 випадків;

Черкаська область – 164 випадки;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 101 випадок. *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. У МОЗ вкотре нагадали про важливість тестування на COVID-19 та закликали українців діагностуватись при будь-яких симптомах ГРВІ.

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу