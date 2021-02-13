Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч інфікованих, 111 пацієнтів померли

13 лютого 2021 , 08:37
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 13 лютого за добу в Україні захворіли 5 182 людини, зокрема 330 дітей та 226 медпрацівників. Госпіталізували до лікарень 1889 пацієнтів.

Актуальна статистика

Найбільше хворих зареєстрували у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Львівській областях.

Від ускладнень коронавірусної хвороби та супутніх захворювань впродовж останньої доби померли 111 пацієнтів. Натомість видужали – 6 144 мешканці України з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Актуально Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України: Степанов розповів деталі

Ситуація з тестуванням

За добу лабораторії провели 40 806 тестувань:

  • зокрема методом ПЛР – 25 059,
  • методом ІФА – 15 747.

Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань в Україні станом на сьогодні – 6 525 209.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 268 049 людей, з них станом на 13 лютого видужали 1 112 299 пацієнтів. Та, на жаль, від ускладнень хвороби померли 24 285.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 365 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 140 випадків;
  • Житомирська область – 234 випадки;
  • Закарпатська область – 485 випадків;
  • Запорізька область – 136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 668 випадків;
  • Київська область – 265 випадків;
  • Кіровоградська область – 34 випадки;
  • Луганська область – 55 випадків;
  • Львівська область – 329 випадків;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 183 випадки;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 114 випадків;
  • Сумська область – 130 випадків;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 127 випадків;
  • Черкаська область – 164 випадки;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ вкотре нагадали про важливість тестування на COVID-19 та закликали українців діагностуватись при будь-яких симптомах ГРВІ.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу