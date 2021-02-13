Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч інфікованих, 111 пацієнтів померли

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 13 лютого за добу в Україні захворіли 5 182 людини, зокрема 330 дітей та 226 медпрацівників. Госпіталізували до лікарень 1889 пацієнтів.
Найбільше хворих зареєстрували у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій та Львівській областях.
Від ускладнень коронавірусної хвороби та супутніх захворювань впродовж останньої доби померли 111 пацієнтів. Натомість видужали – 6 144 мешканці України з підтвердженим діагнозом COVID-19.
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За добу лабораторії провели 40 806 тестувань:
Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань в Україні станом на сьогодні – 6 525 209.За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 268 049 людей, з них станом на 13 лютого видужали 1 112 299 пацієнтів. Та, на жаль, від ускладнень хвороби померли 24 285.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.У МОЗ вкотре нагадали про важливість тестування на COVID-19 та закликали українців діагностуватись при будь-яких симптомах ГРВІ.