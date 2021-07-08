На цьому наголосила лікарка-інфекціоністка Людмила Мухарська. За її словами, цей варіант міг бути і в інших людей, які перехворіли коронавірусом чи не мали симптомів хвороби узагалі.

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"Навіть якщо варіант вірусу Дельта є в сусідніх країнах, то 100-відсотково, враховуючи міграційні потоки, він поширюється й в Україні також", – пояснила Мухарська.

Протиепідеміологічні заходи

Інфекціоністка переконана, що послаблювати протиепідеміологічні заходи в Україні не потрібно. Навіть якщо кількість підтверджених випадків коронавірусу зменшується. Говорити про це можна буде лише тоді, коли незахищені від вірусу люди перестануть заражатися в колективах.

У багатьох країнах і в Україні зарано розслабили й скасували необхідні заходи безпеки,

– підкреслила Мухарська.

Темпи імунізації

В Україні вакцинували понад 1 мільйон людей. Це ті громадяни, що отримали по 2 дози вакцини від коронавірусу. До початку осені 2021 року планують зробити щеплення 5 мільйонам осіб.

Щоб швидше подолати епідемію COVID-19, лікарка запропонувала продовжувати вакцинацію. Слід звертати увагу і на дії та рекомендації міжнародних експертів та ВООЗ. Варто мотивувати людей робити щеплення та закупити вакцину в достатній кількості. "Поки що темпи вакцинації не настільки задовільні, щоб назвати їх успішними. Але ситуація покращується", – акцентувала Мухарська.

Лікарка-інфекціоністка Людмила Мухарська про штам Дельта в Україні: дивіться відео

Інформаційна кампанія

За словами інфекціоністки, в Україні достатньо людей, які хочуть вакцинуватися і знають, навіщо це потрібно. Із часом їхня кількість зменшуватиметься, тому Міністерству охорони здоров'я потрібно працювати з людьми, які не довіряють вакцині або системі охорони здоров'я, не хочуть робити щеплення.

Важливо! Упродовж 7 липня 2021 року в Україні проти коронавірусу вакцинували 104 тисячі людей. Від початку кампанії щеплення отримали понад 2 мільйони людей, із них більш ніж 1 мільйон осіб – по 2 дози вакцини. Лікарі використовують такі вакцини: Covishield (AstraZeneca), Coronavac, Cominarity (Pfizer-Biontech), AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson's).

Якщо у великих містах є умови для вакцинації, то у сільській місцевості люди не мають змоги цього зробити. Не кожен захоче їхати і в район, щоб зробити укол. Відповідно, інформаційну кампанію треба поширювати на невеликі населені пункти.

Не завжди підтримують вакцинацію і медичні працівники. Багато з них уже перехворіли COVID-19 і вважають, що мають антитіла, а тому відтерміновують щеплення або взагалі не планують їх робити. Мухарська зауважила, що з ними теж потрібно пропрацьовувати це питання або стимулювати ситуацію, як це відбувається в інших країнах.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу