До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем.

Днем раніше Локдаун для невакцинованих в Австрії, пожежа в Болгарії: новини про коронавірус 14 листопада

Хоч за суботу в Україні повідомили про нижчу кількість смертей (402), вчора в Україні госпіталізували значно меншу кількістю людей у порівнянні з позаминулою добою (4 881).

Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.

Темпи тестування населення знизились майже удвічі

14 листопада в Україні провели більш ніж удвічі менше тестів на коронавірус у порівнянні з 12 листопада.

Якщо у п'ятницю їх було здійснено 126 841, то у неділю – 50 591, з них:

  • методом ПЛР – 21 443,
  • методом ІФА – 4 821,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.

Ситуація в регіонах

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

Приріст нових випадків COVID-19 по Україні:

  • Київ – 449 випадків;
  • Вінницька область – 608 випадків;
  • Волинська область – 359 випадків;
  • Дніпропетровська область – 987 випадків;
  • Донецька область – 542 випадки;
  • Житомирська область – 380 випадків;
  • Закарпатська область – 191 випадок;
  • Запорізька область – 737 випадків;
  • Івано-Франківська область – 305 випадків;
  • Київська область – 420 випадків;
  • Кіровоградська область – 91 випадок;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 537 випадків;
  • Миколаївська область – 844 випадки;
  • Одеська область – 901 випадок;
  • Полтавська область – 559 випадків;
  • Рівненська область – 184 випадки;
  • Сумська область – 306 випадків;
  • Тернопільська область – 224 випадки;
  • Харківська область – 829 випадків;
  • Херсонська область – 135 випадків;
  • Хмельницька область – 314 випадків;
  • Черкаська область – 359 випадків;
  • Чернівецька область – 159 випадків;
  • Чернігівська область – 333 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал