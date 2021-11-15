Коронавірус в Україні: смертність та кількість госпіталізованих знизились

За минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих на COVID-19. Серед них 764 дитини та 132 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем.

Днем раніше Локдаун для невакцинованих в Австрії, пожежа в Болгарії: новини про коронавірус 14 листопада

Хоч за суботу в Україні повідомили про нижчу кількість смертей (402), вчора в Україні госпіталізували значно меншу кількістю людей у порівнянні з позаминулою добою (4 881).

Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.

Темпи тестування населення знизились майже удвічі

14 листопада в Україні провели більш ніж удвічі менше тестів на коронавірус у порівнянні з 12 листопада.

Якщо у п'ятницю їх було здійснено 126 841, то у неділю – 50 591, з них:

методом ПЛР – 21 443,

методом ІФА – 4 821,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.

Ситуація в регіонах

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

Приріст нових випадків COVID-19 по Україні:

Київ – 449 випадків;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Донецька область – 542 випадки;

Житомирська область – 380 випадків;

Закарпатська область – 191 випадок;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 420 випадків;

Кіровоградська область – 91 випадок;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 537 випадків;

Миколаївська область – 844 випадки;

Одеська область – 901 випадок;

Полтавська область – 559 випадків;

Рівненська область – 184 випадки;

Сумська область – 306 випадків;

Тернопільська область – 224 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Херсонська область – 135 випадків;

Хмельницька область – 314 випадків;

Черкаська область – 359 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України.

Від початку пандемії в Україні провели 15 246 974 тести методом ПЛР для виявлення коронавірусної інфекції.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал