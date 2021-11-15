Коронавірус в Україні: смертність та кількість госпіталізованих знизились
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих на COVID-19. Серед них 764 дитини та 132 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем.
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Хоч за суботу в Україні повідомили про нижчу кількість смертей (402), вчора в Україні госпіталізували значно меншу кількістю людей у порівнянні з позаминулою добою (4 881).
Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.
Темпи тестування населення знизились майже удвічі
14 листопада в Україні провели більш ніж удвічі менше тестів на коронавірус у порівнянні з 12 листопада.
Якщо у п'ятницю їх було здійснено 126 841, то у неділю – 50 591, з них:
- методом ПЛР – 21 443,
- методом ІФА – 4 821,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.
Ситуація в регіонах
За минулу добу найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.
Приріст нових випадків COVID-19 по Україні:
- Київ – 449 випадків;
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 359 випадків;
- Дніпропетровська область – 987 випадків;
- Донецька область – 542 випадки;
- Житомирська область – 380 випадків;
- Закарпатська область – 191 випадок;
- Запорізька область – 737 випадків;
- Івано-Франківська область – 305 випадків;
- Київська область – 420 випадків;
- Кіровоградська область – 91 випадок;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 537 випадків;
- Миколаївська область – 844 випадки;
- Одеська область – 901 випадок;
- Полтавська область – 559 випадків;
- Рівненська область – 184 випадки;
- Сумська область – 306 випадків;
- Тернопільська область – 224 випадки;
- Харківська область – 829 випадків;
- Херсонська область – 135 випадків;
- Хмельницька область – 314 випадків;
- Черкаська область – 359 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 333 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України.
Від початку пандемії в Україні провели 15 246 974 тести методом ПЛР для виявлення коронавірусної інфекції.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал