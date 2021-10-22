Рекордна захворюваність: 23,7 тисячі хворих на коронавірус за добу

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 23 785 людей, серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Вакцинували рекордну кількість людей.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 5 141 людину з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 614 пацієнтів. Водночас видужали – 8 530 людей.

Добова захворюваність та смертність – рекордні з початку пандемії!

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Темпи тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели 134329 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 72 999

методом ІФА – 15 546

досліджень експрес-тестами на антиген – 45784

Загальна статистика поширення пандемії

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 2 жовтня одужали 2 361 365 людей.

Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 1323 випадки;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 528 випадків;

Дніпропетровська область – 1641 випадок;

Донецька область – 1178 випадків;

Житомирська область – 1144 випадки;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 1391 випадок;

Івано-Франківська область – 599 випадків;

Київська область – 811 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 603 випадки;

Львівська область – 1647 випадків;

Миколаївська область – 433 випадки;

Одеська область – 1484 випадки;

Полтавська область – 1020 випадків;

Рівненська область – 865 випадків;

Сумська область – 1305 випадків;

Тернопільська область – 696 випадків;

Харківська область – 1306 випадків;

Херсонська область – 1248 випадків;

Хмельницька область – 1294 випадки;

Черкаська область – 671 випадок;

Чернівецька область – 601 випадок;

Чернігівська область – 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації: рекордні темпи

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість охочих – 269 666 людей. Зокрема, першу дозу отримали 184 107 людей, другу дозу – 85 559 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей:

з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Тобто щеплення захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті у випадку інфікування.

Крім того, в Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту, а вакциновані українці отримали привілеї. Тепер, щоб користуватись громадським транспортом, українці повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.

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Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу