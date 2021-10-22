Рекордна захворюваність: 23,7 тисячі хворих на коронавірус за добу
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 23 785 людей, серед них 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Вакцинували рекордну кількість людей.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 5 141 людину з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 614 пацієнтів. Водночас видужали – 8 530 людей.
Добова захворюваність та смертність – рекордні з початку пандемії!
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Темпи тестування населення
Впродовж минулої доби в Україні провели 134329 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 72 999
- методом ІФА – 15 546
- досліджень експрес-тестами на антиген – 45784
Загальна статистика поширення пандемії
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 2 жовтня одужали 2 361 365 людей.
Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 1323 випадки;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 528 випадків;
- Дніпропетровська область – 1641 випадок;
- Донецька область – 1178 випадків;
- Житомирська область – 1144 випадки;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 1391 випадок;
- Івано-Франківська область – 599 випадків;
- Київська область – 811 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 603 випадки;
- Львівська область – 1647 випадків;
- Миколаївська область – 433 випадки;
- Одеська область – 1484 випадки;
- Полтавська область – 1020 випадків;
- Рівненська область – 865 випадків;
- Сумська область – 1305 випадків;
- Тернопільська область – 696 випадків;
- Харківська область – 1306 випадків;
- Херсонська область – 1248 випадків;
- Хмельницька область – 1294 випадки;
- Черкаська область – 671 випадок;
- Чернівецька область – 601 випадок;
- Чернігівська область – 1033 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації: рекордні темпи
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість охочих – 269 666 людей. Зокрема, першу дозу отримали 184 107 людей, другу дозу – 85 559 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей:
- з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 15 386 831 щеплення.
У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Тобто щеплення захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті у випадку інфікування.
Крім того, в Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. З 23 вересня всі регіони перейшли в жовту, а вакциновані українці отримали привілеї. Тепер, щоб користуватись громадським транспортом, українці повинні мати сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.
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Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу