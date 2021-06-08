Коронавірус в Україні: від учора смертність зросла більш ніж втричі

8 червня 2021 , 05:13
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Джерело:

МОЗ України

Зранку 8 червня МОЗ повідомило, що за минулу добу в Україні виявили ще 1 602 нових хворих на коронавірус. Серед них 95 дітей та 94 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 483 хворих. Ще 118 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Це понад втричі більше, ніж позаминулої доби, коли в країні зареєстрували 33 летальних випадки.

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Натомість подолала COVID-19 ще 6 751 людина. 

До слова, впродовж 7 червня в Україні провели 33 355 ПЛР-тестування на коронавірус. Також 10 821 людину протестували на антитіла методом ІФА, а ще 13 380 людей – експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 216 654 інфікованих;
  • одужали – 2 101 722 хворих; 
  • померли – 51 333 пацієнти;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 700 випадків;
  • Вінницька область – 24 випадки;
  • Волинська область – 26 випадків;
  • Дніпропетровська область – 60 випадків;
  • Донецька область – 73 випадки;
  • Житомирська область – 11 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 92 випадки;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 79 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 24 випадки;
  • Львівська область – 59 випадків;
  • Миколаївська область – 65 випадків;
  • Одеська область – 27 випадків;
  • Полтавська область – 59 випадків;
  • Рівненська область – 55 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 14 випадків;
  • Харківська область – 66 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 33 випадки;
  • Черкаська область – 40 випадків;
  • Чернівецька область – 23 випадки;
  • Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт