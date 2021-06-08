Коронавірус в Україні: від учора смертність зросла більш ніж втричі

Зранку 8 червня МОЗ повідомило, що за минулу добу в Україні виявили ще 1 602 нових хворих на коронавірус. Серед них 95 дітей та 94 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 483 хворих. Ще 118 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Це понад втричі більше, ніж позаминулої доби, коли в країні зареєстрували 33 летальних випадки.

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Натомість подолала COVID-19 ще 6 751 людина.

До слова, впродовж 7 червня в Україні провели 33 355 ПЛР-тестування на коронавірус. Також 10 821 людину протестували на антитіла методом ІФА, а ще 13 380 людей – експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 216 654 інфікованих;

одужали – 2 101 722 хворих;

померли – 51 333 пацієнти;

проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 700 випадків;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 73 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 92 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 79 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 59 випадків;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 55 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 14 випадків;

Харківська область – 66 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 33 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу