Коронавірус в Україні: від учора смертність зросла більш ніж втричі

Зранку 8 червня МОЗ повідомило, що за минулу добу в Україні виявили ще 1 602 нових хворих на коронавірус. Серед них 95 дітей та 94 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 483 хворих. Ще 118 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Це понад втричі більше, ніж позаминулої доби, коли в країні зареєстрували 33 летальних випадки.
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Натомість подолала COVID-19 ще 6 751 людина.
До слова, впродовж 7 червня в Україні провели 33 355 ПЛР-тестування на коронавірус. Також 10 821 людину протестували на антитіла методом ІФА, а ще 13 380 людей – експрес-тестами на антиген.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 216 654 інфікованих;
- одужали – 2 101 722 хворих;
- померли – 51 333 пацієнти;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 700 випадків;
- Вінницька область – 24 випадки;
- Волинська область – 26 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 73 випадки;
- Житомирська область – 11 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 92 випадки;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 79 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 59 випадків;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 27 випадків;
- Полтавська область – 59 випадків;
- Рівненська область – 55 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 14 випадків;
- Харківська область – 66 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 33 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 23 випадки;
- Чернігівська область – 8 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу