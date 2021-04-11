Станом на 11 квітня в Україні офіційно підтвердили 1 853 249 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу інфекцію виявили ще у 12 112 людей. З них 524 дитини та 181 медпрацівник.

Найбільше нових інфікованих зафіксували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях. До теми Новини про коронавірус 10 квітня: хто отримає Pfizer, нові дані про побічні реакції Новина доповнюється…