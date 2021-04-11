Коронавірус в Україні: всього за добу госпіталізували понад 4 тисячі хворих

Станом на 11 квітня в Україні офіційно підтвердили 1 853 249 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу інфекцію виявили ще у 12 112 людей. З них 524 дитини та 181 медпрацівник.

Найбільше нових інфікованих зафіксували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 4 694 людини з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Ще 235 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою. Таким чином загальна кількість померлих від недуги в країні зросла до 37 014.

Натомість виписали 5 034 пацієнтів. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 1 410 860 мешканців України.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели:

34 461 тестів методом ПЛР,

8 379 тестів методом ІФА,

29 711 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом за весь час пандемії COVID-19 в країні здійснили 8 656 885 ПЛР-тестувань.

Темпи вакцинації

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 4 048 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 377 050 громадян.

Станом на 10 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах:

Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу