За добу до лікарень госпіталізували 420 хворих з ускладненим перебігом коронавірусу. Ще 36 пацієнтів померли.

До теми Новини про коронавірус 2 липня: в Україні схвалили COVID-сертифікати та посилили карантин

Натомість одужали 1 072 людини.

Впродовж 2 липня в країні провели 43 004 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 19 945,

методом ІФА – 7 962,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 237 202 хворих;

одужали – 2 170 656 людей;

померли – 52 460 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 185 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 40 випадків;

Донецька область – 43 випадки;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 37 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 39 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 31 випадок;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 14 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу