За добу до лікарень госпіталізували 420 хворих з ускладненим перебігом коронавірусу. Ще 36 пацієнтів померли.
До теми Новини про коронавірус 2 липня: в Україні схвалили COVID-сертифікати та посилили карантин
Натомість одужали 1 072 людини.
Впродовж 2 липня в країні провели 43 004 тести на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 19 945,
- методом ІФА – 7 962,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ – 185 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 40 випадків;
- Донецька область – 43 випадки;
- Житомирська область – 23 випадки;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 37 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 48 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 38 випадків;
- Полтавська область – 39 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 31 випадок;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 6 випадків;
- Чернігівська область – 14 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу