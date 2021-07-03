Коронавірус в Україні: в яких регіонах найвищий добовий приріст хворих

3 липня 2021 , 08:25
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 2 липня, в Україні виявили 705 нових хворих на COVID-19. З них 27 дітей та 22 медпрацівники.

За добу до лікарень госпіталізували 420 хворих з ускладненим перебігом коронавірусу.  Ще 36 пацієнтів померли.

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Натомість одужали 1 072 людини.

Впродовж 2 липня в країні провели 43 004 тести на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 19 945,
  • методом ІФА – 7 962,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.

За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 237 202 хворих;
  • одужали – 2 170 656 людей;
  • померли – 52 460 пацієнтів;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • Київ – 185 випадків;
  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 40 випадків;
  • Донецька область – 43 випадки;
  • Житомирська область – 23 випадки;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 37 випадків;
  • Івано-Франківська область – 4 випадки;
  • Київська область – 48 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 29 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 38 випадків;
  • Полтавська область – 39 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 31 випадок;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 26 випадків;
  • Чернівецька область – 6 випадків;
  • Чернігівська область – 14 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт