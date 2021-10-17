Впродовж вчорашнього дня до лікарень госпіталізували 4 747 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, з життя пішли ще 219 інфікованих. Натомість 3 541 хворий одужав.

Днем раніше Умова скасування масок, довідка про протипоказ вакцинації: новини про коронавірус 16 жовтня

За цей самий період в Україні провели 72 970 досліджень на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 33 545,
  • методом ІФА – 5 350,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 075.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 557 776 ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

  • Київ – 451 випадок;
  • Вінницька область – 178 випадків;
  • Волинська область – 269 випадків;
  • Дніпропетровська область – 748 випадків;
  • Донецька область – 934 випадки;
  • Житомирська область – 258 випадків;
  • Закарпатська область – 68 випадків;
  • Запорізька область – 678 випадків;
  • Івано-Франківська область – 283 випадки;
  • Київська область – 334 випадки;
  • Кіровоградська область – 72 випадки;
  • Луганська область – 297 випадків;
  • Львівська область – 588 випадків;
  • Миколаївська область – 294 випадки;
  • Одеська область – 1 396 випадків;
  • Полтавська область – 310 випадків;
  • Рівненська область – 309 випадків;
  • Сумська область – 638 випадків;
  • Тернопільська область – 344 випадки;
  • Харківська область – 948 випадків;
  • Херсонська область – 609 випадків;
  • Хмельницька область – 384 випадки;
  • Черкаська область – 334 випадки;
  • Чернівецька область – 436 випадків;
  • Чернігівська область – 128 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

У суботу, 16 жовтня, проти коронавірусу вакцинувалися 82 200 мешканців країни. 48 646 з них отримали першу дозу препарату, а решта 34 154 завершили свою імунізацію, зробивши друге щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 922 415 людей. 7 922 413 зробили щонайменше одну дозу. А ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 14 390 358 щеплень проти коронавірусу. У МОЗ наголосили, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні не були вакциновані.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал