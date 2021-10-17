Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 4 тисячі людей
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксували 11 288 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 086 дітей та 154 медпрацівники.
Впродовж вчорашнього дня до лікарень госпіталізували 4 747 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, з життя пішли ще 219 інфікованих. Натомість 3 541 хворий одужав.
Днем раніше Умова скасування масок, довідка про протипоказ вакцинації: новини про коронавірус 16 жовтня
За цей самий період в Україні провели 72 970 досліджень на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 33 545,
- методом ІФА – 5 350,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 075.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 557 776 ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.За весь час пандемії в країні виявили 2 635 170 хворих на коронавірус, 2 325 997 з яких вже одужали. Але 60 633 пацієнти померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили
- Київ – 451 випадок;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 269 випадків;
- Дніпропетровська область – 748 випадків;
- Донецька область – 934 випадки;
- Житомирська область – 258 випадків;
- Закарпатська область – 68 випадків;
- Запорізька область – 678 випадків;
- Івано-Франківська область – 283 випадки;
- Київська область – 334 випадки;
- Кіровоградська область – 72 випадки;
- Луганська область – 297 випадків;
- Львівська область – 588 випадків;
- Миколаївська область – 294 випадки;
- Одеська область – 1 396 випадків;
- Полтавська область – 310 випадків;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 638 випадків;
- Тернопільська область – 344 випадки;
- Харківська область – 948 випадків;
- Херсонська область – 609 випадків;
- Хмельницька область – 384 випадки;
- Черкаська область – 334 випадки;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 128 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
У суботу, 16 жовтня, проти коронавірусу вакцинувалися 82 200 мешканців країни. 48 646 з них отримали першу дозу препарату, а решта 34 154 завершили свою імунізацію, зробивши друге щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 922 415 людей. 7 922 413 зробили щонайменше одну дозу. А ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 14 390 358 щеплень проти коронавірусу. У МОЗ наголосили, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні не були вакциновані.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал