Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 4 тисячі людей

За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксували 11 288 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 086 дітей та 154 медпрацівники.

Впродовж вчорашнього дня до лікарень госпіталізували 4 747 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, з життя пішли ще 219 інфікованих. Натомість 3 541 хворий одужав.

Днем раніше Умова скасування масок, довідка про протипоказ вакцинації: новини про коронавірус 16 жовтня

За цей самий період в Україні провели 72 970 досліджень на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 33 545,

методом ІФА – 5 350,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 075.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 557 776 ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 451 випадок;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 269 випадків;

Дніпропетровська область – 748 випадків;

Донецька область – 934 випадки;

Житомирська область – 258 випадків;

Закарпатська область – 68 випадків;

Запорізька область – 678 випадків;

Івано-Франківська область – 283 випадки;

Київська область – 334 випадки;

Кіровоградська область – 72 випадки;

Луганська область – 297 випадків;

Львівська область – 588 випадків;

Миколаївська область – 294 випадки;

Одеська область – 1 396 випадків;

Полтавська область – 310 випадків;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 638 випадків;

Тернопільська область – 344 випадки;

Харківська область – 948 випадків;

Херсонська область – 609 випадків;

Хмельницька область – 384 випадки;

Черкаська область – 334 випадки;

Чернівецька область – 436 випадків;

Чернігівська область – 128 випадків.

в країні виявили 2 635 170 хворих на коронавірус, 2 325 997 з яких вже одужали. Але 60 633 пацієнти померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

У суботу, 16 жовтня, проти коронавірусу вакцинувалися 82 200 мешканців країни. 48 646 з них отримали першу дозу препарату, а решта 34 154 завершили свою імунізацію, зробивши друге щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 922 415 людей. 7 922 413 зробили щонайменше одну дозу. А ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 14 390 358 щеплень проти коронавірусу. У МОЗ наголосили, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні не були вакциновані.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал