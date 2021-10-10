До лікарень госпіталізували 3 712 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 162 людини померли. Натомість 2 581 людина одужала.

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Впродовж 9 жовтня в Україні провели 67 392 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 35 671,

методом ІФА – 5 434,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 287.

Загалом станом на 10 жовтня в Україні провели 13 253 584 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в країні виявили 2 541 257 хворих на коронавірус. 2 290 427 з них вже одужали. Але 58 493 пацієнти, на жаль, померли.

Добовий приріст захворюваності

Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 202 випадки;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 838 випадків;

Донецька область – 819 випадків;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 52 випадки;

Запорізька область – 836 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 237 випадків;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 468 випадків;

Миколаївська область – 339 випадків;

Одеська область – 1 010 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 158 випадків;

Сумська область – 452 випадки;

Тернопільська область – 406 випадків;

Харківська область – 1 783 випадки;

Херсонська область – 567 випадків;

Хмельницька область – 526 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 525 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні зробили 66 053 щеплення проти коронавірусу. 34 183 людини отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані – 31 870 людей.

Протягом доби працювали:

552 мобільні бригади,

2 032 пункти щеплення;

378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 мешканців України. 7 529 594 з них отримали першу дозу препарату. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 реципієнтів (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 644 843 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу