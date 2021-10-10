До лікарень госпіталізували 3 712 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 162 людини померли. Натомість 2 581 людина одужала.

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Впродовж 9 жовтня в Україні провели 67 392 тестування на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 35 671,
  • методом ІФА – 5 434,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 287.

Загалом станом на 10 жовтня в Україні провели 13 253 584 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності

  • Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 202 випадки;
  • Волинська область – 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 838 випадків;
  • Донецька область – 819 випадків;
  • Житомирська область – 607 випадків;
  • Закарпатська область – 52 випадки;
  • Запорізька область – 836 випадків;
  • Івано-Франківська область – 220 випадків;
  • Київська область – 237 випадків;
  • Кіровоградська область – 105 випадків;
  • Луганська область – 167 випадків;
  • Львівська область – 468 випадків;
  • Миколаївська область – 339 випадків;
  • Одеська область – 1 010 випадків;
  • Полтавська область – 174 випадки;
  • Рівненська область – 158 випадків;
  • Сумська область – 452 випадки;
  • Тернопільська область – 406 випадків;
  • Харківська область – 1 783 випадки;
  • Херсонська область – 567 випадків;
  • Хмельницька область – 526 випадків;
  • Черкаська область – 169 випадків;
  • Чернівецька область – 525 випадків;
  • Чернігівська область – 167 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні зробили 66 053 щеплення проти коронавірусу. 34 183 людини отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані – 31 870 людей.

Протягом доби працювали:

  • 552 мобільні бригади,
  • 2 032 пункти щеплення;
  • 378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 мешканців України. 7 529 594 з них отримали першу дозу препарату. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 реципієнтів (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 644 843 щеплення.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу