Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі людей
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 9 жовтня, в Україні зафіксували 11 344 нових хворих на COVID-19. З них 1 149 дітей та 122 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 3 712 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 162 людини померли. Натомість 2 581 людина одужала.
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Впродовж 9 жовтня в Україні провели 67 392 тестування на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 35 671,
- методом ІФА – 5 434,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 287.
Загалом станом на 10 жовтня в Україні провели 13 253 584 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії в країні виявили 2 541 257 хворих на коронавірус. 2 290 427 з них вже одужали. Але 58 493 пацієнти, на жаль, померли.
Добовий приріст захворюваності
- Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 202 випадки;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 838 випадків;
- Донецька область – 819 випадків;
- Житомирська область – 607 випадків;
- Закарпатська область – 52 випадки;
- Запорізька область – 836 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 237 випадків;
- Кіровоградська область – 105 випадків;
- Луганська область – 167 випадків;
- Львівська область – 468 випадків;
- Миколаївська область – 339 випадків;
- Одеська область – 1 010 випадків;
- Полтавська область – 174 випадки;
- Рівненська область – 158 випадків;
- Сумська область – 452 випадки;
- Тернопільська область – 406 випадків;
- Харківська область – 1 783 випадки;
- Херсонська область – 567 випадків;
- Хмельницька область – 526 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 525 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу в Україні зробили 66 053 щеплення проти коронавірусу. 34 183 людини отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані – 31 870 людей.
Протягом доби працювали:
- 552 мобільні бригади,
- 2 032 пункти щеплення;
- 378 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 мешканців України. 7 529 594 з них отримали першу дозу препарату. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 реципієнтів (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 13 644 843 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу