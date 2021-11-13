Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих

Впродовж минулої доби, 12 листопада, в Україні зареєстрували 23 572 хворих на COVID-19. З них 1 622 дитини та 436 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 4 564 людей, серед яких підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 695 пацієнтів.

Днем раніше Пік захворюваності, госпіталізовані діти: новини про коронавірус 12 листопада

Натомість виписали у зв'язку з одужанням 25 415 людей.

Охоплення тестування населення:

За минулу добу в Україні провели 126 841 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 60 402,

методом ІФА – 14 989,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у місті Київ (1 839), а також у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) і Львівській (1 243) областях.

Кількість нових випадків по всій країні:

Київ – 1 839 випадків;

Вінницька область – 8 87 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2 219 випадків;

Донецька область – 1 010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1 243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2 066 випадків;

Полтавська область – 1 124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1 015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Станом на 13 листопада в Україні виявили 3 203 149 інфікованих COVID-19. 2 620 094 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 76 302 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 189 223 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал