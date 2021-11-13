Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих

13 листопада 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби, 12 листопада, в Україні зареєстрували 23 572 хворих на COVID-19. З них 1 622 дитини та 436 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 4 564 людей, серед яких підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 695 пацієнтів.

Днем раніше Пік захворюваності, госпіталізовані діти: новини про коронавірус 12 листопада

Натомість виписали у зв'язку з одужанням 25 415 людей.

Охоплення тестування населення: 

За минулу добу в Україні провели 126 841 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 60 402,
  • методом ІФА – 14 989,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.

Ситуація в регіонах

Вчора найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у місті Київ (1 839), а також у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) і Львівській (1 243) областях.

Кількість нових випадків по всій країні:

  • Київ – 1 839 випадків;
  • Вінницька область – 8 87 випадків;
  • Волинська область – 642 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2 219 випадків;
  • Донецька область – 1 010 випадків;
  • Житомирська область – 772 випадки;
  • Закарпатська область – 516 випадків;
  • Запорізька область – 920 випадків;
  • Івано-Франківська область – 946 випадків;
  • Київська область – 997 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 339 випадків;
  • Львівська область – 1 243 випадки;
  • Миколаївська область – 965 випадків;
  • Одеська область – 2 066 випадків;
  • Полтавська область – 1 124 випадки;
  • Рівненська область – 840 випадків;
  • Сумська область – 584 випадки;
  • Тернопільська область – 428 випадків;
  • Харківська область – 1876 випадків;
  • Херсонська область – 310 випадків;
  • Хмельницька область – 1 015 випадків;
  • Черкаська область – 530 випадків;
  • Чернівецька область – 348 випадків;
  • Чернігівська область – 988 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! Станом на 13 листопада в Україні виявили 3 203 149 інфікованих COVID-19. 2 620 094 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 76 302 хворих.

Від початку пандемії в Україні провели 15 189 223 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт