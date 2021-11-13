Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували понад 4,5 тисяч хворих
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 12 листопада, в Україні зареєстрували 23 572 хворих на COVID-19. З них 1 622 дитини та 436 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 4 564 людей, серед яких підтверджені хворі або люди з наявними ознаками COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 695 пацієнтів.
Днем раніше Пік захворюваності, госпіталізовані діти: новини про коронавірус 12 листопада
Натомість виписали у зв'язку з одужанням 25 415 людей.
Охоплення тестування населення:
За минулу добу в Україні провели 126 841 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 60 402,
- методом ІФА – 14 989,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 450.
Ситуація в регіонах
Вчора найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у місті Київ (1 839), а також у Дніпропетровській (2 219), Одеській (2 066), Харківській (1 876) і Львівській (1 243) областях.
Кількість нових випадків по всій країні:
- Київ – 1 839 випадків;
- Вінницька область – 8 87 випадків;
- Волинська область – 642 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 219 випадків;
- Донецька область – 1 010 випадків;
- Житомирська область – 772 випадки;
- Закарпатська область – 516 випадків;
- Запорізька область – 920 випадків;
- Івано-Франківська область – 946 випадків;
- Київська область – 997 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 339 випадків;
- Львівська область – 1 243 випадки;
- Миколаївська область – 965 випадків;
- Одеська область – 2 066 випадків;
- Полтавська область – 1 124 випадки;
- Рівненська область – 840 випадків;
- Сумська область – 584 випадки;
- Тернопільська область – 428 випадків;
- Харківська область – 1876 випадків;
- Херсонська область – 310 випадків;
- Хмельницька область – 1 015 випадків;
- Черкаська область – 530 випадків;
- Чернівецька область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 988 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу! Станом на 13 листопада в Україні виявили 3 203 149 інфікованих COVID-19. 2 620 094 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 76 302 хворих.
Від початку пандемії в Україні провели 15 189 223 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал