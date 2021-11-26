До лікарень госпіталізували 3 404 людей з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Ще 26 811 інфікованих – одужали. Натомість смертність досі залишається високою – за добу хвороба забрала життя 628 пацієнтів.
Днем раніше Експериментальні ліки, сертифікат про негативний ПЛР: новини про коронавірус 25 листопада
Охоплення тестування населення
За добу в країні здійснили 102 899 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 52 316,
- методом ІФА – 10 092,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.
Поширення коронавірусу в регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.
Статистика нових випадків COVID-19 по всій Україні:
- Київ – 1 438 випадків;
- Вінницька область – 860 випадків;
- Волинська область – 589 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 022 випадки;
- Донецька область – 970 випадків;
- Житомирська область – 446 випадків;
- Закарпатська область – 498 випадків;
- Запорізька область – 1 075 випадків;
- Івано-Франківська область – 313 випадків;
- Київська область – 714 випадків;
- Кіровоградська область – 182 випадки;
- Луганська область – 182 випадки;
- Львівська область – 850 випадків;
- Миколаївська область – 475 випадків;
- Одеська область – 832 випадки;
- Полтавська область – 953 випадки;
- Рівненська область – 611 випадків;
- Сумська область – 688 випадків;
- Тернопільська область – 363 випадки;
- Харківська область – 590 випадків;
- Херсонська область – 289 випадків;
- Хмельницька область – 681 випадок;
- Черкаська область – 548 випадків;
- Чернівецька область – 261 випадок;
- Чернігівська область – 506 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал