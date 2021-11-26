До лікарень госпіталізували 3 404 людей з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Ще 26 811 інфікованих – одужали. Натомість смертність досі залишається високою – за добу хвороба забрала життя 628 пацієнтів.

Днем раніше Експериментальні ліки, сертифікат про негативний ПЛР: новини про коронавірус 25 листопада

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 102 899 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 52 316,

методом ІФА – 10 092,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.

Поширення коронавірусу в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.

Статистика нових випадків COVID-19 по всій Україні:

Київ – 1 438 випадків;

Вінницька область – 860 випадків;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1 022 випадки;

Донецька область – 970 випадків;

Житомирська область – 446 випадків;

Закарпатська область – 498 випадків;

Запорізька область – 1 075 випадків;

Івано-Франківська область – 313 випадків;

Київська область – 714 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 182 випадки;

Львівська область – 850 випадків;

Миколаївська область – 475 випадків;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 953 випадки;

Рівненська область – 611 випадків;

Сумська область – 688 випадків;

Тернопільська область – 363 випадки;

Харківська область – 590 випадків;

Херсонська область – 289 випадків;

Хмельницька область – 681 випадок;

Черкаська область – 548 випадків;

Чернівецька область – 261 випадок;

Чернігівська область – 506 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні: Станом на 26 листопада в Україні зареєстрували 3 384 404 хворих на COVID-19. 2 852 452 з них вже одужали. Натомість 83 541 українець, на жаль, не зміг подолати хворобу. Від початку пандемії в країні провели 15 700 772 тестувань методом ПЛР.