Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж інфікувалося

26 листопада 2021 , 08:17
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 25 листопада, в Україні виявили 15 936 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 394 дитини та 303 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 3 404 людей з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Ще 26 811 інфікованих – одужали. Натомість смертність досі залишається високою – за добу хвороба забрала життя 628 пацієнтів.

Днем раніше Експериментальні ліки, сертифікат про негативний ПЛР: новини про коронавірус 25 листопада

Охоплення тестування населення

За добу в країні здійснили 102 899 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 52 316,
  • методом ІФА – 10 092,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 491.

Поширення коронавірусу в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 438), Запорізькій (1 075), Дніпропетровській (1 022), Донецькій (970) і Полтавській (953) областях.

Статистика нових випадків COVID-19 по всій Україні:

  • Київ – 1 438 випадків;
  • Вінницька область – 860 випадків;
  • Волинська область – 589 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 022 випадки;
  • Донецька область – 970 випадків;
  • Житомирська область – 446 випадків;
  • Закарпатська область – 498 випадків;
  • Запорізька область – 1 075 випадків;
  • Івано-Франківська область – 313 випадків;
  • Київська область – 714 випадків;
  • Кіровоградська область – 182 випадки;
  • Луганська область – 182 випадки;
  • Львівська область – 850 випадків;
  • Миколаївська область – 475 випадків;
  • Одеська область – 832 випадки;
  • Полтавська область – 953 випадки;
  • Рівненська область – 611 випадків;
  • Сумська область – 688 випадків;
  • Тернопільська область – 363 випадки;
  • Харківська область – 590 випадків;
  • Херсонська область – 289 випадків;
  • Хмельницька область – 681 випадок;
  • Черкаська область – 548 випадків;
  • Чернівецька область – 261 випадок;
  • Чернігівська область – 506 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні: Станом на 26 листопада в Україні зареєстрували 3 384 404 хворих на COVID-19. 2 852 452 з них вже одужали. Натомість 83 541 українець, на жаль, не зміг подолати хворобу.

Від початку пандемії в країні провели 15 700 772 тестувань методом ПЛР.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт