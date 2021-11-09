Цього ж дня в Україні зафіксували найвищу кількість померлих від коронавірусу за добу – 833. Ще 2 967 людей госпіталізували до лікарень, натомість 16 609 пацієнтів одужали.

До теми Смертність нас ще буде доганяти, – Ляшко про ситуацію з коронавірусом

Темпи тестування

За вчорашній день в країні провели 127 461 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 53 555,
  • методом ІФА – 14 861
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

Ситуація коронавірусом в регіонах

За останню добу найбільше хворих на коронавірус виявили у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і в місті Києві (1 204).

Скільки інфікованих виявили в кожній області: детальна статистика

  • Київ – 1 204 випадки;
  • Вінницька область – 547 випадків;
  • Волинська область – 570 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2 042 випадки;
  • Донецька область – 832 випадки;
  • Житомирська область – 240 випадків;
  • Закарпатська область – 241 випадок;
  • Запорізька область – 1 021 випадок;
  • Івано-Франківська область – 322 випадки;
  • Київська область – 905 випадків;
  • Кіровоградська область – 67 випадків;
  • Луганська область – 530 випадків;
  • Львівська область – 1 352 випадки;
  • Миколаївська область – 987 випадків;
  • Одеська область – 1 516 випадків;
  • Полтавська область – 1 182 випадки;
  • Рівненська область – 818 випадків;
  • Сумська область – 522 випадки;
  • Тернопільська область – 386 випадків;
  • Харківська область – 1 314 випадків;
  • Херсонська область – 262 випадки;
  • Хмельницька область – 439 випадків;
  • Черкаська область – 813 випадків;
  • Чернівецька область – 453 випадки;
  • Чернігівська область – 423 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

стастистика смертей
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал