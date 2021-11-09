Коронавірус в Україні: за добу померла рекордна кількість людей

Впродовж минулої доби, 8 листопада, на території Україні виявили 18 988 нових хворих на COVID-19. Серед цих пацієнтів – 1 183 дитини та 426 медпрацівників.

Цього ж дня в Україні зафіксували найвищу кількість померлих від коронавірусу за добу – 833. Ще 2 967 людей госпіталізували до лікарень, натомість 16 609 пацієнтів одужали.

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Темпи тестування

За вчорашній день в країні провели 127 461 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 53 555,

методом ІФА – 14 861

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

Ситуація коронавірусом в регіонах

За останню добу найбільше хворих на коронавірус виявили у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і в місті Києві (1 204).

Скільки інфікованих виявили в кожній області: детальна статистика

Київ – 1 204 випадки;

Вінницька область – 547 випадків;

Волинська область – 570 випадків;

Дніпропетровська область – 2 042 випадки;

Донецька область – 832 випадки;

Житомирська область – 240 випадків;

Закарпатська область – 241 випадок;

Запорізька область – 1 021 випадок;

Івано-Франківська область – 322 випадки;

Київська область – 905 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 530 випадків;

Львівська область – 1 352 випадки;

Миколаївська область – 987 випадків;

Одеська область – 1 516 випадків;

Полтавська область – 1 182 випадки;

Рівненська область – 818 випадків;

Сумська область – 522 випадки;

Тернопільська область – 386 випадків;

Харківська область – 1 314 випадків;

Херсонська область – 262 випадки;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 813 випадків;

Чернівецька область – 453 випадки;

Чернігівська область – 423 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на 9 листопада в Україні офіційно підтвердили 3 107 489 випадків інфікування SARS-CoV-2. 2 537 565 хворих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 73 390 людей.

За весь час пандемії в Україні провели 14 930 139 досліджень методом ПЛР.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал