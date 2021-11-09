Коронавірус в Україні: за добу померла рекордна кількість людей
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 8 листопада, на території Україні виявили 18 988 нових хворих на COVID-19. Серед цих пацієнтів – 1 183 дитини та 426 медпрацівників.
Цього ж дня в Україні зафіксували найвищу кількість померлих від коронавірусу за добу – 833. Ще 2 967 людей госпіталізували до лікарень, натомість 16 609 пацієнтів одужали.
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Темпи тестування
За вчорашній день в країні провели 127 461 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 53 555,
- методом ІФА – 14 861
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.
Ситуація коронавірусом в регіонах
За останню добу найбільше хворих на коронавірус виявили у Дніпропетровській (2 042), Одеській (1 516), Львівській (1 352), Харківській (1 314) областях і в місті Києві (1 204).
Скільки інфікованих виявили в кожній області: детальна статистика
- Київ – 1 204 випадки;
- Вінницька область – 547 випадків;
- Волинська область – 570 випадків;
- Дніпропетровська область – 2 042 випадки;
- Донецька область – 832 випадки;
- Житомирська область – 240 випадків;
- Закарпатська область – 241 випадок;
- Запорізька область – 1 021 випадок;
- Івано-Франківська область – 322 випадки;
- Київська область – 905 випадків;
- Кіровоградська область – 67 випадків;
- Луганська область – 530 випадків;
- Львівська область – 1 352 випадки;
- Миколаївська область – 987 випадків;
- Одеська область – 1 516 випадків;
- Полтавська область – 1 182 випадки;
- Рівненська область – 818 випадків;
- Сумська область – 522 випадки;
- Тернопільська область – 386 випадків;
- Харківська область – 1 314 випадків;
- Херсонська область – 262 випадки;
- Хмельницька область – 439 випадків;
- Черкаська область – 813 випадків;
- Чернівецька область – 453 випадки;
- Чернігівська область – 423 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в Україні
Станом на 9 листопада в Україні офіційно підтвердили 3 107 489 випадків інфікування SARS-CoV-2. 2 537 565 хворих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 73 390 людей.
За весь час пандемії в Україні провели 14 930 139 досліджень методом ПЛР.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал