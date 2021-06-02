У пресслужбі МОЗ України повідомили, що за минулу добу госпіталізовано 1 262 людини.

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Також 9 405 осіб – одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 27 936 осіб,

️ методом ІФА – 11 348 осіб,

️ експрес-тестами – 25 592 особи.

Смертність в Україні

У МОЗ України повідомили про смерть 158 людей за добу через ускладнення, викликані коронавірусом.

За минулу добу, 1 червня, Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. Лідером у статистиці стала Німеччина з 168 летальними випадками за добу, йдеться на Worldometers.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 206 836 осіб;

одужало – 2 062 572 особи;

летальних випадків – 50 857;

проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу