У пресслужбі МОЗ України повідомили, що за минулу добу госпіталізовано 1 262 людини.
Читайте також Новини про коронавірус 1 червня: ВООЗ схвалила Sinovac, вакцинація підлітків
Також 9 405 осіб – одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 27 936 осіб,
- ️ методом ІФА – 11 348 осіб,
- ️ експрес-тестами – 25 592 особи.
Смертність в Україні
У МОЗ України повідомили про смерть 158 людей за добу через ускладнення, викликані коронавірусом.
За минулу добу, 1 червня, Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. Лідером у статистиці стала Німеччина з 168 летальними випадками за добу, йдеться на Worldometers.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу