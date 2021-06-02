Коронавірус в Україні: за добу виявили 2 205 нових хворих

2 червня 2021 , 05:16
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 1 червня, в Україні інфікування коронавірусною інфекцією зафіксували у 2 205 людей. Серед них – 104 дитини та 85 медпрацівників.

У пресслужбі МОЗ України повідомили, що  за минулу добу госпіталізовано 1 262 людини.

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Також 9 405 осіб – одужали. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За добу протестовано:

  • ️ методом ПЛР – 27 936 осіб,
  • ️ методом ІФА – 11 348 осіб,
  • ️ експрес-тестами – 25 592 особи.

Смертність в Україні

У МОЗ України повідомили про смерть 158 людей за добу через ускладнення, викликані коронавірусом.

За минулу добу, 1 червня, Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. Лідером у статистиці стала Німеччина з 168 летальними випадками за добу, йдеться на Worldometers.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 2 206 836 осіб;
  •  одужало – 2 062 572 особи;
  • летальних випадків – 50 857;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Сімсек