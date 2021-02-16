Коронавірус в Україні: за добу виявили 3 143 нових випадки зараження
Станом на 16 лютого в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла до 1 276 618.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу на коронавірус захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.
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"3 143 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року", – написав міністр.
Також за минулу добу, 15 лютого, госпіталізовано 915 осіб. 150 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 189 осіб одужало.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 276 618 осіб;
- одужало – 1 122 968 осіб;
- летальних випадків – 24 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 308 випадків;
- Вінницька область – 210 випадків;
- Волинська область – 95 випадків;
- Дніпропетровська область – 85 випадків;
- Донецька область – 60 випадків;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 204 випадки;
- Запорізька область – 95 випадків;
- Івано-Франківська область – 621 випадок;
- Київська область – 136 випадків;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 115 випадків;
- Миколаївська область – 55 випадків;
- Одеська область – 127 випадків;
- Полтавська область – 149 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 7 випадків;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 131 випадок;
- Херсонська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 99 випадків;
- Чернівецька область – 343 випадки;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу здійснено 39 401 тестування (методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).
Загальна кількість ПЛР-тестувань з початку пандемії – 6 570 806.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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