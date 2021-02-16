Коронавірус в Україні: за добу виявили 3 143 нових випадки зараження

Станом на 16 лютого в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла до 1 276 618.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу на коронавірус захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

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"3 143 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року", – написав міністр.

Також за минулу добу, 15 лютого, госпіталізовано 915 осіб. 150 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 189 осіб одужало.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 276 618 осіб;

одужало – 1 122 968 осіб;

летальних випадків – 24 542.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 308 випадків;

Вінницька область – 210 випадків;

Волинська область – 95 випадків;

Дніпропетровська область – 85 випадків;

Донецька область – 60 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 204 випадки;

Запорізька область – 95 випадків;

Івано-Франківська область – 621 випадок;

Київська область – 136 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 115 випадків;

Миколаївська область – 55 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 149 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 131 випадок;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 343 випадки;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу здійснено 39 401 тестування (методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

Загальна кількість ПЛР-тестувань з початку пандемії – 6 570 806.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу