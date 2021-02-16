Коронавірус в Україні: за добу виявили 3 143 нових випадки зараження

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Станом на 16 лютого в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла до 1 276 618.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу на коронавірус захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.
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"3 143 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 лютого 2021 року", – написав міністр.
Також за минулу добу, 15 лютого, госпіталізовано 915 осіб. 150 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 189 осіб одужало.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 39 401 тестування (методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).
Загальна кількість ПЛР-тестувань з початку пандемії – 6 570 806.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу