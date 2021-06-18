Також за минулу добу госпіталізовано – 585 осіб. На жаль, зафіксовано 50 летальних випадків. 2 312 людей одужали.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 25 888 осіб,
- ️ методом ІФА – 9 342 особи,
- ️ експрес-тестами – 15 969 осіб.
До слова, ВООЗ б'є на сполох через поширення індійського штаму коронавірусу. Штам COVID-19 "Delta", який вперше виявили в Індії поширився вже у 80 країнах і продовжує мутувати. Нові мутації можуть бути небезпечнішими за початковий варіант.
Водночас Кабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають з Індії. Відповідну постанову №611 було оприлюднено на "Урядовому порталі".
Джерело: постанова Кабміну
Так, з документа виключено пункт про заборону перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів впродовж останніх 2 тижнів. Ці обмеження діяли з 2 травня 2021 року.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу