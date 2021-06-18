Коронавірус в Україні: за добу виявили 967 хворих

За минулу добу, 17 червня, в Україні зафіксували 967 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 32 дитини та 6 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 585 осіб. На жаль, зафіксовано 50 летальних випадків. 2 312 людей одужали.

Читайте також Словаччина не знає, що робити з "Супутником V" – нема охочих щеплюватися

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 25 888 осіб,

️ методом ІФА – 9 342 особи,

️ експрес-тестами – 15 969 осіб.

️ захворіло – 2 228 192 особи;

️ одужало – 2 147 972 особи;

️ летальних випадків – 51 952;

️ проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.

До слова, ВООЗ б'є на сполох через поширення індійського штаму коронавірусу. Штам COVID-19 "Delta", який вперше виявили в Індії поширився вже у 80 країнах і продовжує мутувати. Нові мутації можуть бути небезпечнішими за початковий варіант.

Водночас Кабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають з Індії. Відповідну постанову №611 було оприлюднено на "Урядовому порталі".

Джерело: постанова Кабміну

Так, з документа виключено пункт про заборону перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів впродовж останніх 2 тижнів. Ці обмеження діяли з 2 травня 2021 року.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу