До лікарень госпіталізували 410 людей з підтвердженими й підозрілими випадками хвороби. На жаль, ще 27 пацієнтів померли.
До теми Вакцина від усіх коронавірусів, Ляшко про новий спалах: новини про коронавірус 23 серпня
Натомість одужали ще 345 пацієнтів, тож їх вже виписали.
Темпи тестування на COVID-19
Зниження захворюваності може пояснюватися зниженими темпами тестування на COVID-19. Адже впродовж 23 серпня в Україні провели всього 35 858 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 17 236,
- методом ІФА – 3 802,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 844 497 тестів методом ПЛР.
Нові випадки коронавірусу в регіонах:
- Київ – 132 випадки;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 26 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 27 випадків;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 18 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 62 випадки;
- Львівська область – 33 випадки;
- Миколаївська область – 5 випадків;
- Одеська область – 84 випадки;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 23 випадки;
- Сумська область – 16 випадків;
- Тернопільська область – 11 випадків;
- Харківська область – 84 випадки;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 12 випадків;
- Черкаська область – 7 випадків;
- Чернівецька область – 47 випадків;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу