До лікарень госпіталізували 410 людей з підтвердженими й підозрілими випадками хвороби. На жаль, ще 27 пацієнтів померли.

До теми Вакцина від усіх коронавірусів, Ляшко про новий спалах: новини про коронавірус 23 серпня

Натомість одужали ще 345 пацієнтів, тож їх вже виписали.

Темпи тестування на COVID-19

Зниження захворюваності може пояснюватися зниженими темпами тестування на COVID-19. Адже впродовж 23 серпня в Україні провели всього 35 858 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 17 236,
  • методом ІФА – 3 802,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 844 497 тестів методом ПЛР.

Нові випадки коронавірусу в регіонах:

  • Київ – 132 випадки;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область – 26 випадків;
  • Житомирська область – 13 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадки;
  • Запорізька область – 27 випадків;
  • Івано-Франківська область – 13 випадків;
  • Київська область – 18 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 62 випадки;
  • Львівська область – 33 випадки;
  • Миколаївська область – 5 випадків;
  • Одеська область – 84 випадки;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 23 випадки;
  • Сумська область – 16 випадків;
  • Тернопільська область – 11 випадків;
  • Харківська область – 84 випадки;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 12 випадків;
  • Черкаська область – 7 випадків;
  • Чернівецька область – 47 випадків;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу