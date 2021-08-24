Коронавірус в Україні: за добу виявили близько 700 хворих

За минулу добу, 23 серпня, в Україні виявили ще 692 хворих на коронавірус. Серед них 54 дитини та 4 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 410 людей з підтвердженими й підозрілими випадками хвороби. На жаль, ще 27 пацієнтів померли.

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Натомість одужали ще 345 пацієнтів, тож їх вже виписали.

Темпи тестування на COVID-19

Зниження захворюваності може пояснюватися зниженими темпами тестування на COVID-19. Адже впродовж 23 серпня в Україні провели всього 35 858 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 17 236,

методом ІФА – 3 802,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 820.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 844 497 тестів методом ПЛР.

Загальна статистика

За весь час пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 275 863 хворих на коронавірус. 2 201 778 з них вже одужали. Але, на жаль, з життя пішов 53 501 пацієнт.

Нові випадки коронавірусу в регіонах:

Київ – 132 випадки;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 26 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 27 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 18 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 62 випадки;

Львівська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 23 випадки;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 11 випадків;

Харківська область – 84 випадки;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 47 випадків;

Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу