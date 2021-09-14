До лікарень госпіталізували 718 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 97 пацієнтів пішли з життя.

Днем раніше Яка вакцина найефективніша проти Дельти, зміни карантину: новини про коронавірус 13 вересня

Ще 1 404 людини одужали від хвороби.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 62 725 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР — 29 281,

методом ІФА — 8 413,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –25 031.

Загалом від початку пандемії COVID-19 Україні провели 12 309 029 тестів методом ПЛР.

Станом на 14 вересня в Україні зафіксували 2 321 156 хворих на коронавірус. 2 223 272 з них подолали хворобу. Але, на жаль, 54 457 пацієнти померли.

Добовий приріст нових випадків коронавірусу в регіонах

Київ – 412 випадків;

Вінницька область – 109 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 195 випадків;

Житомирська область – 58 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 48 випадків;

Київська область – 101 випадок;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 232 випадки;

Полтавська область – 88 випадків;

Рівненська область – 141 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 260 випадків;

Херсонська область – 59 випадків;

Хмельницька область – 109 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 57 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.