До лікарень госпіталізували 718 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 97 пацієнтів пішли з життя.
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Ще 1 404 людини одужали від хвороби.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні провели 62 725 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР — 29 281,
- методом ІФА — 8 413,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –25 031.
Загалом від початку пандемії COVID-19 Україні провели 12 309 029 тестів методом ПЛР.
Добовий приріст нових випадків коронавірусу в регіонах
- Київ – 412 випадків;
- Вінницька область – 109 випадків;
- Волинська область – 66 випадків;
- Дніпропетровська область – 191 випадок;
- Донецька область – 195 випадків;
- Житомирська область – 58 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 48 випадків;
- Київська область – 101 випадок;
- Кіровоградська область – 14 випадків;
- Луганська область – 214 випадків;
- Львівська область – 241 випадок;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 232 випадки;
- Полтавська область – 88 випадків;
- Рівненська область – 141 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 99 випадків;
- Харківська область – 260 випадків;
- Херсонська область – 59 випадків;
- Хмельницька область – 109 випадків;
- Черкаська область – 143 випадки;
- Чернівецька область – 174 випадки;
- Чернігівська область – 57 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу