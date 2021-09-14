Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 3 тисячі інфікованих

14 вересня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 14 вересня, в Україні зареєстрували 3 332 нових COVID-хворих. Серед них 364 дитини та 58 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 718 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 97 пацієнтів пішли з життя.

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Ще 1 404 людини одужали від хвороби.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 62 725 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР — 29 281,
  • методом ІФА — 8 413,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –25 031.

Загалом від початку пандемії COVID-19 Україні провели 12 309 029 тестів методом ПЛР.

Станом на 14 вересня в Україні зафіксували 2 321 156 хворих на коронавірус. 2 223 272 з них подолали хворобу. Але, на жаль, 54 457 пацієнти померли.

Добовий приріст нових випадків коронавірусу в регіонах

  • Київ – 412 випадків;
  • Вінницька область – 109 випадків;
  • Волинська область – 66 випадків;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок;
  • Донецька область – 195 випадків;
  • Житомирська область – 58 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Івано-Франківська область – 48 випадків;
  • Київська область – 101 випадок;
  • Кіровоградська область – 14 випадків;
  • Луганська область – 214 випадків;
  • Львівська область – 241 випадок;
  • Миколаївська область – 30 випадків;
  • Одеська область – 232 випадки;
  • Полтавська область – 88 випадків;
  • Рівненська область – 141 випадок;
  • Сумська область – 84 випадки;
  • Тернопільська область – 99 випадків;
  • Харківська область – 260 випадків;
  • Херсонська область – 59 випадків;
  • Хмельницька область – 109 випадків;
  • Черкаська область – 143 випадки;
  • Чернівецька область – 174 випадки;
  • Чернігівська область – 57 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт