Найвищий добовий приріст хворих зафіксували у Києві (681), а також у Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях. По всій країні до лікарень госпіталізували 2 195 людей.
До теми Новини про коронавірус 13 травня: в Україні закінчується AstraZeneca, чи можна змішувати вакцини
За цей самий період, 13 травня, від хвороби померли 287 мешканців України. Ще 15 958 пацієнтів одужали.
Впродовж минулої доби в Україні провели 79 452 тести на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 33 889,
- методом ІФА – 14 118,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).
Від початку пандемії в Україні:
- Виявили – 2 143 448 хворих на коронавірус;
- Одужали – 1 832 601 людина;
- Померли – 47 620 пацієнтів;
- Проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.
Темпи вакцинації в країні
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей. Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.
Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах за добу:
- Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;
- Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;
- Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;
- Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;
- Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;
- Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;
- Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;
- Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;
- Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;
- Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;
- Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;
- Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;
- Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;
- Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;
- Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;
- Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;
- Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;
- Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;
- Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;
- Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;
- Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;
- Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;
- Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;
- Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;
- Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу