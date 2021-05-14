Найвищий добовий приріст хворих зафіксували у Києві (681), а також у Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях. По всій країні до лікарень госпіталізували 2 195 людей.

До теми Новини про коронавірус 13 травня: в Україні закінчується AstraZeneca, чи можна змішувати вакцини

За цей самий період, 13 травня, від хвороби померли 287 мешканців України. Ще 15 958 пацієнтів одужали.

Впродовж минулої доби в Україні провели 79 452 тести на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 33 889 ,

, методом ІФА – 14 118,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).

Від початку пандемії в Україні: Виявили – 2 143 448 хворих на коронавірус;

Одужали – 1 832 601 людина;

Померли – 47 620 пацієнтів;

Проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.

Темпи вакцинації в країні

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 21 587 людей. Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 918 164 людини. Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, всього 8 358 українців.

Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах за добу:

Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;

Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;

Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;

Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;

Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;

Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;

Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;

Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу