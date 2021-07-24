За цей самий період до лікарень госпіталізували 395 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 24 пацієнти померли.

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Натомість одужали 394 інфікованих.

Охоплення тестування

Впродовж 23 липня в Україні провели 18 581 тест на коронавірус:

  • методом ПЛР – 18 581,
  • методом ІФА – 7 326,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 – 235.

Загалом станом на 24 липня в країні провели 11 258 394 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 194 випадки;
  • Вінницька область – 14 випадків;
  • Волинська область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 58 випадків;
  • Донецька область – 30 випадків;
  • Житомирська область – 3 випадки;
  • Закарпатська область – 6 випадків;
  • Запорізька область – 24 випадки;
  • Івано-Франківська область – 6 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 30 випадків;
  • Львівська область – 42 випадки;
  • Миколаївська область –30 випадків;
  • Одеська область – 38 випадків;
  • Полтавська область – 29 випадків;
  • Рівненська область – 10 випадків;
  • Сумська область – 42 випадки;
  • Тернопільська область – 9 випадків;
  • Харківська область – 32 випадки;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 22 випадки;
  • Чернівецька область – 7 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу