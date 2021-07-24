За цей самий період до лікарень госпіталізували 395 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 24 пацієнти померли.
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Натомість одужали 394 інфікованих.
Охоплення тестування
Впродовж 23 липня в Україні провели 18 581 тест на коронавірус:
- методом ПЛР – 18 581,
- методом ІФА – 7 326,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 – 235.
Загалом станом на 24 липня в країні провели 11 258 394 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 194 випадки;
- Вінницька область – 14 випадків;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 58 випадків;
- Донецька область – 30 випадків;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Закарпатська область – 6 випадків;
- Запорізька область – 24 випадки;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 30 випадків;
- Львівська область – 42 випадки;
- Миколаївська область –30 випадків;
- Одеська область – 38 випадків;
- Полтавська область – 29 випадків;
- Рівненська область – 10 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 9 випадків;
- Харківська область – 32 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 22 випадки;
- Чернівецька область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу