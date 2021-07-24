За цей самий період до лікарень госпіталізували 395 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 24 пацієнти померли.

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Натомість одужали 394 інфікованих.

Охоплення тестування

Впродовж 23 липня в Україні провели 18 581 тест на коронавірус:

методом ПЛР – 18 581,

методом ІФА – 7 326,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 – 235.

Загалом станом на 24 липня в країні провели 11 258 394 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в країні виявили 2 248 164 хворих на коронавірус. На жаль, 52 835 з них померли, проте 2 184 036 зуміли подолати захворювання.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 194 випадки;

Вінницька область – 14 випадків;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 30 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 30 випадків;

Львівська область – 42 випадки;

Миколаївська область –30 випадків;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 10 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу