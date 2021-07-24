Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 хворих

За минулу добу, 23 липня, в Україні зафіксували 745 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З них 51 дитина та 20 медпрацівників.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 395 людей із підтвердженими та підозрілими випадками. На жаль, ще 24 пацієнти померли.

До теми Новини про коронавірус 23 липня: рекорд вакцинації в Україні, Moderna для дітей

Натомість одужали 394 інфікованих.

Охоплення тестування

Впродовж 23 липня в Україні провели 18 581 тест на коронавірус:

методом ПЛР – 18 581,

методом ІФА – 7 326,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13 – 235.

Загалом станом на 24 липня в країні провели 11 258 394 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 194 випадки;

Вінницька область – 14 випадків;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 30 випадків;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 30 випадків;

Львівська область – 42 випадки;

Миколаївська область –30 випадків;

Одеська область – 38 випадків;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 10 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

За весь час пандемії в країні виявили 2 248 164 хворих на коронавірус. На жаль, 52 835 з них померли, проте 2 184 036 зуміли подолати захворювання.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу