Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (753), а також у Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях. До лікарень госпіталізували ще 2 544 хворих.

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За цей самий період внаслідок хвороби померли 370 людей, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 46 200.

Ще 19 408 пацієнтів виписали. Загалом від коронавірусу одужали вже 1 750 570 українців.

Впродовж вчорашнього дня в Україні провели 87 641 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 39 126 ,

, методом ІФА – 14 791,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу від коронавірусу вакцинували ще 36 046 українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії в крані щепили 857 798 людей. Лише 446 з них отримали 2 дози вакцини, тобто повністю закінчили вакцинацію.

Станом на 7 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 525 881 людина.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;

Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;

Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу