Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 хворих
Джерело:МОЗ України
За минулу добу, 24 березня, в Україні виявили 876 нових хворих на коронавірус COVID-19. Серед них 36 дітей та 32 медпрацівники.
Найбільше випадків зараження зареєстрували у Києві (196), а також у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
Днем раніше Новини про коронавірус 24 червня: як передається штам Дельта, ВООЗ дозволила вакцинувати дітей
До лікарень госпіталізували 489 хворих. Ще 53 пацієнти померли. Натомість одужали ще 2 405 людей.
За добу протестовано 45 720 українців, з них:
- методом ПЛР – 19 481,
- методом ІФА – 9 160,
- експрес-тестами – 17 079.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 232 790 хворих;
- одужали – 2 160 137 інфікованих;
- померли – 52 234 пацієнти;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 196 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 19 випадків;
- Дніпропетровська область – 63 випадки;
- Донецька область – 53 випадки;
- Житомирська область – 30 випадків;
- Закарпатська область – 14 випадків;
- Запорізька область – 72 випадки;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 53 випадки;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 32 випадки;
- Миколаївська область – 28 випадків;
- Одеська область – 33 випадки;
- Полтавська область – 26 випадків;
- Рівненська область – 20 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 10 випадків;
- Харківська область – 56 випадків;
- Херсонська область – 29 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 33 випадки;
- Чернівецька область – 13 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
РНБО оголосила основні кроки протидії поширенню штаму Дельта
Джерело: МОЗ України
24 червня в Раді національної безпеки та оборони України обговорили заходи боротьби з розповсюдженням штаму коронавірусу Дельта в Україні. Після їхнього затвердження, рекомендації відправлять на розгляд уряду.
Основні рекомендації:
- Головними рекомендаціями залишаються обов’язкові ПЛР-тести для в'їзду з Індії, Португалії, Великої Британії та РФ, зроблені не пізніше, ніж за 48 годин.
- Також обов’язковим є ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської області та Криму. Також у відомстві наголосили на важливості вакцинації та дотримання профілактичних заходів коронавірусу.
- Для державних установ рекомендують посилення якісного відстеження контактів з інфікованими особами, посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму Дельта, вдосконалення протоколів лікування інфекції та вакцинації медичних працівників.
Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ