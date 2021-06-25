Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 хворих

25 червня 2021 , 08:28
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 24 березня, в Україні виявили 876 нових хворих на коронавірус COVID-19. Серед них 36 дітей та 32 медпрацівники.

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Києві (196), а також у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Днем раніше Новини про коронавірус 24 червня: як передається штам Дельта, ВООЗ дозволила вакцинувати дітей

До лікарень госпіталізували 489 хворих. Ще 53 пацієнти померли. Натомість одужали ще 2 405 людей.

За добу протестовано 45 720 українців, з них:

  • методом ПЛР – 19 481,
  • методом ІФА – 9 160,
  • експрес-тестами – 17 079.

За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 232 790 хворих;
  • одужали – 2 160 137 інфікованих;
  • померли – 52 234 пацієнти;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 196 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 19 випадків;
  • Дніпропетровська область – 63 випадки;
  • Донецька область – 53 випадки;
  • Житомирська область – 30 випадків;
  • Закарпатська область – 14 випадків;
  • Запорізька область – 72 випадки;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 53 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 32 випадки;
  • Миколаївська область – 28 випадків;
  • Одеська область – 33 випадки;
  • Полтавська область – 26 випадків;
  • Рівненська область – 20 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 10 випадків;
  • Харківська область – 56 випадків;
  • Херсонська область – 29 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 33 випадки;
  • Чернівецька область – 13 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

РНБО оголосила основні кроки протидії поширенню штаму Дельта

Джерело: МОЗ України

24 червня в Раді національної безпеки та оборони України обговорили заходи боротьби з розповсюдженням штаму коронавірусу Дельта в Україні. Після їхнього затвердження, рекомендації відправлять на розгляд уряду. 

Основні рекомендації:

  • Головними рекомендаціями залишаються обов’язкові ПЛР-тести для в'їзду з Індії, Португалії, Великої Британії та РФ, зроблені не пізніше, ніж за 48 годин.
  • Також обов’язковим є ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської області та Криму. Також у відомстві наголосили на важливості вакцинації та дотримання профілактичних заходів коронавірусу.
  • Для державних установ рекомендують посилення якісного відстеження контактів з інфікованими особами, посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму Дельта, вдосконалення протоколів лікування інфекції та вакцинації медичних працівників.


Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ

Автор: Анастасія Кушпіт