Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 хворих

За минулу добу, 24 березня, в Україні виявили 876 нових хворих на коронавірус COVID-19. Серед них 36 дітей та 32 медпрацівники.

Найбільше випадків зараження зареєстрували у Києві (196), а також у Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Днем раніше Новини про коронавірус 24 червня: як передається штам Дельта, ВООЗ дозволила вакцинувати дітей

До лікарень госпіталізували 489 хворих. Ще 53 пацієнти померли. Натомість одужали ще 2 405 людей.

За добу протестовано 45 720 українців, з них:

методом ПЛР – 19 481,

методом ІФА – 9 160,

експрес-тестами – 17 079.

За весь час пандемії в Україні:

виявили – 2 232 790 хворих;

одужали – 2 160 137 інфікованих;

померли – 52 234 пацієнти;

проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 196 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 19 випадків;

Дніпропетровська область – 63 випадки;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 30 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 53 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 32 випадки;

Миколаївська область – 28 випадків;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 20 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 56 випадків;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 13 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

РНБО оголосила основні кроки протидії поширенню штаму Дельта

Джерело: МОЗ України

24 червня в Раді національної безпеки та оборони України обговорили заходи боротьби з розповсюдженням штаму коронавірусу Дельта в Україні. Після їхнього затвердження, рекомендації відправлять на розгляд уряду.

Основні рекомендації:

Головними рекомендаціями залишаються обов’язкові ПЛР-тести для в'їзду з Індії, Португалії, Великої Британії та РФ, зроблені не пізніше, ніж за 48 годин.

Також обов’язковим є ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської області та Криму. Також у відомстві наголосили на важливості вакцинації та дотримання профілактичних заходів коронавірусу.

Для державних установ рекомендують посилення якісного відстеження контактів з інфікованими особами, посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму Дельта, вдосконалення протоколів лікування інфекції та вакцинації медичних працівників.



Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ